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МЭР: риск роста безработицы в 2016 году вырастет

12 февраля 2016, 16:15
Риск роста безработицы в РФ в 2016 году выше, чем в прошлом, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на замглавы Минэкономразвития РФ Олега Фомичева.

«Также в 2016 году запланировано продолжение реализации, поддержки вернее, региональной программы по занятости, мы их сейчас обсуждаем, объемы такой поддержки. Мы понимаем, что в этом году риски достаточно высоки, и если в прошлом серьезного увеличения безработицы не было, то в этом году, безусловно, риски выше», — сказал Фомичев, выступая в Госдуме.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, который рассчитывался исходя из цены нефти в 50 долларов за баррель, безработица в РФ в текущем году составит 5,8%. Глава Минтруда Максим Топилин ранее выражал надежду, что безработица в России за 2016 год не превысит 6%.

По данным Росстата, безработица в РФ в декабре 2015 года составила 5,8% экономически активного населения страны.

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