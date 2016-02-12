МЭР: риск роста безработицы в 2016 году вырастет

«Также в 2016 году запланировано продолжение реализации, поддержки вернее, региональной программы по занятости, мы их сейчас обсуждаем, объемы такой поддержки. Мы понимаем, что в этом году риски достаточно высоки, и если в прошлом серьезного увеличения безработицы не было, то в этом году, безусловно, риски выше», — сказал Фомичев, выступая в Госдуме.