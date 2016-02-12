«Дом.ru» установил новый HD-рекорд — 65 каналов в формате высокой четкости

Ginger HD — это интерактивный телеканал для детей 4–12 лет в формате высокой четкости. Особенностью канала также является наличие музыкальных клипов и программ с участием юных дарований. Видеоклипы, которые они присылают в редакцию Ginger HD, будут транслироваться в перерывах между мультфильмами. Еще один новый детский канал Ani для детей в возрасте от 6 до 12 лет познакомит зрителей с лучшими мультсериалами и полнометражными анимационными фильмами со всего мира, многие из которых впервые будут показаны в России.