«Дом.ru» установил новый HD-рекорд — 65 каналов в формате высокой четкости

Сетка вещания «Дом.ru TV» пополнилась новыми телеканалами с познавательным и развлекательным контентом — «Мир HD», Animal Family HD, «Морской HD», «Бобер», детским — Ginger HD и Ani.
Ряд телеканалов из стандартного формата вещания (SD) будут доступны зрителям в формате высокой четкости HD — Amedia Hit HD, Мужское кино HD, Матч! Игра HD, Матч! Футбол 3 HD, World Business Channel HD, World Fashion Channel HD.
Телеканал «МИР HD» — это развлекательно-познавательный телеканал в стандарте высокой четкости, который предлагает своим зрителям большое количество сериалов, западное и российское кино, программы о путешествиях, красоте и здоровье, ток-шоу, информационные и публицистические передачи, а также проекты для детей.
Animal Family HD — семейный телеканал о животном мире. Отличительная черта — программы о семьях животных, о взрослении детенышей и их воспитании, о забавных ситуациях и серьезных испытаниях. Вещание телеканала в формате HD создает ощущение полного единения с природой.
«Морской HD» — международный круглосуточный телеканал о парусном спорте, яхтинге, увлечениях, приключениях и жизни на воде и в море. Увлекательные и захватывающие спортивные, новостные, документальные и развлекательные сюжеты со всего мира — от кругосветных гонок и олимпийских регат до экстремального серфинга и морских путешествий.
«Бобер» — телеканал посвящен строительству, ремонту и дизайну. Зритель откроет для себя простые, разумные, качественные и, главное, доступные решения для обустройства квартиры, дачи, дома или офиса. В сетке канала культовые зарубежные программы о ремонте и передачи собственного производства, например, о том, как из старых вещей сделать красивые и полезные.
Ginger HD — это интерактивный телеканал для детей 4–12 лет в формате высокой четкости. Особенностью канала также является наличие музыкальных клипов и программ с участием юных дарований. Видеоклипы, которые они присылают в редакцию Ginger HD, будут транслироваться в перерывах между мультфильмами. Еще один новый детский канал Ani для детей в возрасте от 6 до 12 лет познакомит зрителей с лучшими мультсериалами и полнометражными анимационными фильмами со всего мира, многие из которых впервые будут показаны в России.
Кроме того, в целях исполнения законов «О связи» и «О СМИ» в частотном плане цифрового телевидения «Дом.ru TV» изменена последовательность расположения телевизионных каналов, входящих в первый и второй мультиплексы.
Для удобства зрителей все телеканалы сгруппированы по жанрам: фильмовые, развлекательные, познавательные, спортивные, детские, музыкальные. Каждая тематика начинается с определенного диапазона номеров.
Чтобы смотреть новые телеканалы, пользователям цифрового ТВ от «Дом.ru» достаточно перенастроить ТВ-приставку или телевизор (если клиент использует CAM-модуль), выбрав «Автоматический поиск каналов» в разделе «Настройки».
С момента запуска услуги цифрового телевидения «Дом.ru TV» в июле 2012 года число доступных его пользователям HD-телеканалов увеличилось в три раза — с 20 до 65. Значительное расширение объема контента — следствие системного развития телеком-инфраструктуры, модернизации сети. «Дом.ru TV» предоставляется по уникальной гибридной технологии: телевизионный контент и интернет-приложения передаются по двум разным кабелям. Это гарантирует пользователю максимальное качество изображения, которое не зависит от внешних факторов, а оператору позволяет регулярно увеличивать количество каналов.