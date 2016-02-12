Директора тюменского завода ждет суд за многомиллионный долг по зарплате

Прокуратура Ленинского округа утвердила по уголовному делу обвинительное заключение. Расследованием было установлено, что Лакшин, являясь генеральным директором завода, с ноября 2014 года по февраль 2015 платил работникам зарплату не в полном объеме. Общая сумма задолженности перед 98 работниками составила более 19,6 миллионов рублей.
Деньги для выдачи зарплаты имелись, но они шли на хозяйственные нужды и к улучшению финансового положения предприятия не привели. В ходе следствия был наложен арест на имущество директора: три прицепа и четыре автомобиля.
После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в мировой суд для рассмотрения по существу. Полное погашение долгов по зарплате на заводе находится на контроле прокуратуры Ленинского округа.
Санкция части 1 статьи 145 УК предусматривает лишение свободы на срок до года, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до года, штраф до 120 тысяч рублей.