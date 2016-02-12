nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Директора тюменского завода ждет суд за многомиллионный долг по зарплате

12 февраля 2016, 16:00
В Тюмени за невыплату зарплаты будут судить бывшего гендиректора завода. Бориса Лакшина, руководившего ООО «Завод ОПБ «Сибкомплектмонтаж», обвиняют в преступлении, предусмотренном 145 статьей УК, то есть частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы.
Сюжет
Суд

Прокуратура Ленинского округа утвердила по уголовному делу обвинительное заключение. Расследованием было установлено, что Лакшин, являясь генеральным директором завода, с ноября 2014 года по февраль 2015 платил работникам зарплату не в полном объеме. Общая сумма задолженности перед 98 работниками составила более 19,6 миллионов рублей.

Деньги для выдачи зарплаты имелись, но они шли на хозяйственные нужды и к улучшению финансового положения предприятия не привели. В ходе следствия был наложен арест на имущество директора: три прицепа и четыре автомобиля.

После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в мировой суд для рассмотрения по существу. Полное погашение долгов по зарплате на заводе находится на контроле прокуратуры Ленинского округа.

Санкция части 1 статьи 145 УК предусматривает лишение свободы на срок до года, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до года, штраф до 120 тысяч рублей.

#Новости#Прокуратура#Зарплата#Суд#Тюмень#Коля#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25