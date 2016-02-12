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Дальнобойщики Тюмени выступили против нововведений «Платона»

12 февраля 2016, 17:01
Активисты «Союза водителей-профессионалов и грузоперевозчиков» негативно восприняли новость о изменениях в системе взымания платы за проезд по федеральным автодорогам.

Активисты союза водителей-профессионалов и грузоперевозчиков негативно восприняли новость о изменениях в системе взымания платы за проезд.

C 15 апреля 2016 года оператор системы «Платон», при помощи которой грузоперевозчики вносят плату за пользование федеральными трассами, планирует отменить разовые маршрутные карты — документы на право проезда по автодорогам на автомобилях, не оборудованных специальными бортовыми устройствами. Разовая маршрутная карта в настоящее время доступна дальнобойщикам без регистрации в системе «Платон», однако с весны регистрация станет обязательной для всех операторов тяжелого транспорта.

Также с 1 марта практически в два раза увеличивается тариф на проезд грузовых автомобилей по федеральным автодорогам до 3,06 рублей за километр. Для справки, в настоящее время этот тариф меньше в два раза — 1 рубль 53 копейки.

Как прокомментировал ситуацию представитель профсоюза дальнобойщиков Дмитрий Матвейко, увеличение тарифов на проезд по автодорогам и усложнение административных процедур отрицательно скажется на экономике и вызовет рост цен на продукты. «20 февраля мы совместно с коллегами из других регионов планируем очередную массовую забастовку в знак протеста против грядущих изменений. Мы добиваемся окончательной отмены взимания платы за пользование дорожной сетью, так как она негативно сказывается на отрасли автоперевозок и приводит к усугублению ситуации в стране», — рассказал общественный активист.

Помимо отмены разовых маршрутных карт, оператор системы «Платон» анонсирует также и другие изменения, ожидаемые весной. С 15 апреля 2016 года планируется ввести возможность оплаты пройденного пути по факту, которая будет доступна для пользователей со «стажем» более двух месяцев при условии отсутствия задолженности за пользование автодорогами.

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