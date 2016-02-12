Дальнобойщики Тюмени выступили против нововведений «Платона»

Как прокомментировал ситуацию представитель профсоюза дальнобойщиков Дмитрий Матвейко, увеличение тарифов на проезд по автодорогам и усложнение административных процедур отрицательно скажется на экономике и вызовет рост цен на продукты. «20 февраля мы совместно с коллегами из других регионов планируем очередную массовую забастовку в знак протеста против грядущих изменений. Мы добиваемся окончательной отмены взимания платы за пользование дорожной сетью, так как она негативно сказывается на отрасли автоперевозок и приводит к усугублению ситуации в стране», — рассказал общественный активист.