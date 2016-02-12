Борьбу юного тоболяка отметил старший тренер юношеской сборной страны

Победительницей в весовой категории до 44 килограммов стала Снежана Шарапова, которая в финальной схватке одолела партнершу по команде и победительницу прошлогоднего первенства России Алину Сергееву. На пути к победе Шарапова также сломила сопротивление сильных соперниц — победительницы первенства мира Ольги Борисовой из ПФО, а также Яны Петровой из УрФО. Алина Сергеева в итоге стала серебряной призеркой соревнований. Как отметил главный тренер сборных команд Тюменской области Артур Муслимов, тюменский финал получился очень сложным, девушкам было тяжело бороться, так как они давно тренируются вместе и очень хорошо знают друг друга.
Представитель Тобольской школы дзюдо 14-летний Георгий Третьяков — один из самых юных участников соревнований — стал серебряным призером в категории до 50 килограммов. Вместе с ним за медали соперничали 47 спортсменов.
По ходу турнира Георгий уверенно преодолел пятерых соперников из Южного, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов, однако, в финале уступил еще одному представителю ЮФО Харуну Тлишеву. Тем не менее юный тоболяк показал достойную борьбу, которую отметил старший тренер юношеской сборной России Владимир Гладченко.
В шаге от пьедестала остановился еще один тюменец в категории до 46 килограммов Бексултан Бексултанов. Он занял пятое место, сообщает пресс-служба Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».
Всего на татами первенства России выйдут 438 юношей и 266 девушек. Второй день выявит сильнейших в весовых категориях 48, 52 и 57 кг у девушек и 55 и 60 кг — у юношей.