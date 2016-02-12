Борьбу юного тоболяка отметил старший тренер юношеской сборной страны

Победительницей в весовой категории до 44 килограммов стала Снежана Шарапова, которая в финальной схватке одолела партнершу по команде и победительницу прошлогоднего первенства России Алину Сергееву. На пути к победе Шарапова также сломила сопротивление сильных соперниц — победительницы первенства мира Ольги Борисовой из ПФО, а также Яны Петровой из УрФО. Алина Сергеева в итоге стала серебряной призеркой соревнований. Как отметил главный тренер сборных команд Тюменской области Артур Муслимов, тюменский финал получился очень сложным, девушкам было тяжело бороться, так как они давно тренируются вместе и очень хорошо знают друг друга.