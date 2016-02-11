Жители «Дома обороны» проведут день без отопления

«Тепла снова нет, опять холодно!», — возмутился житель дома № 88 Игорь. Напомним, в минувший понедельник дома в том же районе — на улицах Луначарского, Полевой, Ямской — сутки провели без отопления из-за порыва на теплотрассе. Сегодня под отключение попали улицы: Димитрова, Свободы, Полевая и другие. Параметры теплоснабжения снижены по всему району.