Жители «Дома обороны» проведут день без отопления

«Тепла снова нет, опять холодно!», — возмутился житель дома № 88 Игорь. Напомним, в минувший понедельник дома в том же районе — на улицах Луначарского, Полевой, Ямской — сутки провели без отопления из-за порыва на теплотрассе. Сегодня под отключение попали улицы: Димитрова, Свободы, Полевая и другие. Параметры теплоснабжения снижены по всему району.
В УТСК подтвердили — на тепломагистрали этой компании порыв, ведутся работы. Планируемое окончание их, по данным администрации города, — 23 часа сегодняшнего дня.
На разводящих сетях города, находящихся на содержании «Тепла Тюмени», также есть повреждения. Так, без тепла сегодня, 11 февраля, остались жильцы дома № 3 по улице Гольцова. Без тепла и жители домов в районе Первомайской, 60. По плану завершить работы на этих объектах должны к 8 часам вечера, согласно данным администрации города Тюмени.
Перебои с горячей водой и отоплением отмечены и на Холодильной, 60, где порыв теплострассы был на прошлой неделе.