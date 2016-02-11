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Жители «Дома обороны» проведут день без отопления

11 февраля 2016, 11:40
Жители дома № 88 по улице Димитрова в Тюмени сообщили, что с утра в доме холодно — отопления нет. В УТСК подтвердили — отключены несколько домов, на теплотрассе авария, ведутся работы. Под отключение попало более десятка домов района «Дом обороны».

«Тепла снова нет, опять холодно!», — возмутился житель дома № 88 Игорь. Напомним, в минувший понедельник дома в том же районе — на улицах Луначарского, Полевой, Ямской — сутки провели без отопления из-за порыва на теплотрассе. Сегодня под отключение попали улицы: Димитрова, Свободы, Полевая и другие. Параметры теплоснабжения снижены по всему району.

В УТСК подтвердили — на тепломагистрали этой компании порыв, ведутся работы. Планируемое окончание их, по данным администрации города, — 23 часа сегодняшнего дня.

На разводящих сетях города, находящихся на содержании «Тепла Тюмени», также есть повреждения. Так, без тепла сегодня, 11 февраля, остались жильцы дома № 3 по улице Гольцова. Без тепла и жители домов в районе Первомайской, 60. По плану завершить работы на этих объектах должны к 8 часам вечера, согласно данным администрации города Тюмени.

Перебои с горячей водой и отоплением отмечены и на Холодильной, 60, где порыв теплострассы был на прошлой неделе.

#Новости#Отопление#Теплоснабжение#УТСК#Женя#Общество
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