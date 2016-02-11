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В Тюменской области будут судить хирурга, который случайно поджег ребенка

11 февраля 2016, 14:29
Врач, обвиняемый в том, что по его вине получил ожоги маленький пациент, предстанет перед судом. В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении хирурга областной больницы № 4.

Напомним, в ноябре прошлого года ишимской больнице во время операции двухлетнему ребенку заискрил прибор для коагуляции сосудов. От искры вспыхнула пропитанная спиртом салфетка, на которой лежал ребенок. Мальчик получил ожоги уха и щеки 1–2 степени, причинившие ему легкий вред здоровью.

Сейчас уголовное дело направлено в суд, сообщает областной следственный комитет. Медик обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 238 статьи УК, то есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

#Новости#Ожоги#Медицина#Хирургия#Тюменская область#Следственный комитет#Коля#Общество
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