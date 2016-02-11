В Тюменской области будут судить хирурга, который случайно поджег ребенка

Напомним, в ноябре прошлого года ишимской больнице во время операции двухлетнему ребенку заискрил прибор для коагуляции сосудов. От искры вспыхнула пропитанная спиртом салфетка, на которой лежал ребенок. Мальчик получил ожоги уха и щеки 1–2 степени, причинившие ему легкий вред здоровью.