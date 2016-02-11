В США стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону

В состав мужской команды вошли Антон Шипулин, Максим Цветков, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, а также двое дебютантов Кубка мира — чемпион мира среди юниоров Александр Поварницын, а также победитель этапа Кубка IBU, югорчанин Алексей Корнев. Отметим, что тюменский спортсмен Евгений Гараничев пропустит этот этап Кубка мира в пользу выступления на домашнем Чемпионате Европы в Тюмени.
Женская сборная по сравнению с предыдущим этапом не претерпела изменений. На дистанции в Преск-Айле выйдут Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова, Дарья Виролайнен, Екатерина Шумилова и Татьяна Акимова.
Сегодня спортсменам предстоит спринт на 10 километров, который станет дебютной гонкой для Алексея Корнева. Наряду с ним на трассу выйдут под шестнадцатым номером Антон Шипулин и Алексей Волков под 28-ым.
У женщин в гонке на 7,5 километров примут участие две югорские спортсменки: Дарья Виролайнен и Екатерина Шумилова.