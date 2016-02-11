В США стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону

В состав мужской команды вошли Антон Шипулин, Максим Цветков, Дмитрий Малышко, Алексей Волков, а также двое дебютантов Кубка мира — чемпион мира среди юниоров Александр Поварницын, а также победитель этапа Кубка IBU, югорчанин Алексей Корнев. Отметим, что тюменский спортсмен Евгений Гараничев пропустит этот этап Кубка мира в пользу выступления на домашнем Чемпионате Европы в Тюмени.