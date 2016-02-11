В 2015 году жилплощадь получили 55 тюменских детей-сирот

Об этих и других мерах поддержки рассказала накануне на заседании постоянной комиссии Тюменской городской Думы директор административного департамента горадминистрации Ольга Векшина.
По ее словам, в прошлом году инвалидам и ветеранам администрацией Тюмени выдано 25 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья. Из них 16 реализовано, а по 9 ведется подбор посещений. Эти свидетельства выданы во второй половине года, срок действия их — 9 месяцев.
Также в 2015 году администрацией города Тюмени (по состоянию на 17.12.2015) заключены 4 договора социального найма жилых помещений жилищного фонда Тюменской области с гражданами, имеющими право на предоставление им этого жилья в такой форме.
«Решения по предоставлению жилых помещений гражданам, обеспечиваемым жильем в соответствии со статьей 9.2 Закона Тюменской области „О регулировании жилищных отношений в Тюменской области“, в собственность бесплатно или по договорам социального найма и заключению договора социального найма жилых помещений жилищного фонда Тюменской области с указанными гражданами в 2015 году не принимались», — сообщается в сопроводительных документах к докладу.