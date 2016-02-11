В 2015 году жилплощадь получили 55 тюменских детей-сирот

По ее словам, в прошлом году инвалидам и ветеранам администрацией Тюмени выдано 25 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья. Из них 16 реализовано, а по 9 ведется подбор посещений. Эти свидетельства выданы во второй половине года, срок действия их — 9 месяцев.