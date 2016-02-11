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Тюменец до смерти забил больную мать — надоело ухаживать

11 февраля 2016, 12:34
Тюменец «воспитывал» больную мать, за которой вынужден был ухаживать, кулаками. Одна из таких экзекуций закончилась трагически: пенсионерка скончалась от побоев. Центральный районный суд Тюмени признал 53-летнего Виктора Кугаевского виновным и приговорил его к 9 годам 10 месяцам лишения свободы.
Сюжет
Тюмень

Кугаевский, который ранее был судим за совершение имущественных преступлений, оказался в непростой жизненной ситуации. Как сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда, пять лет назад у его матери возникли проблемы со здоровьем, и ухаживать за ней было некому, кроме сына. Женщина с трудом поднималась с постели, практически не передвигалась по дому и справляла нужду под себя. Это обстоятельство раздражало Виктора. Мужчина сильно выпивал и, становясь в хмелю агрессивным, нередко поколачивал мать. Доставалось и супруге тюменца. В какой-то момент она не выдержала и вместе с маленьким сыном сбежала к своим родителям.

После ухода жены все заботы о больной матери легли на Кугаевского, он стал еще больше злиться, вспоминать детские обиды, упрекать пенсионерку. Сын всякий раз бил женщину за испачканный диван и даже резал ей ноги. Особенно родительнице злодея досталось в день его рождения — 25 сентября прошлого года. Выпив банку крепкого пива, тюменец так избил мать, что та не смогла этого пережить. В ночь на 4 октября женщина скончалась.

Как рассказал корреспонденту Nashgorod.ru помощник прокурора Центрального округа Тюмени Денис Щеглов, Кугаевский сам вызвал скорую помощь и полицию, добровольно сдался правоохранителям. Он написал явку с повинной и оказывал содействие следствию. Это, а также наличие ребенка и состояние здоровья обвиняемого (он ходит на костылях и сейчас оформляет инвалидность) суд учел в качестве смягчающих обстоятельств. Гособвинитель просил для Кугаевского 12 лет лишения свободы, судья же, признав тюменца виновным по ч.4 ст. 111 УК РФ, остановился на 9 годах и 10 месяцах колонии строгого режима.

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