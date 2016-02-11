Тюменец до смерти забил больную мать — надоело ухаживать

Кугаевский, который ранее был судим за совершение имущественных преступлений, оказался в непростой жизненной ситуации. Как сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда, пять лет назад у его матери возникли проблемы со здоровьем, и ухаживать за ней было некому, кроме сына. Женщина с трудом поднималась с постели, практически не передвигалась по дому и справляла нужду под себя. Это обстоятельство раздражало Виктора. Мужчина сильно выпивал и, становясь в хмелю агрессивным, нередко поколачивал мать. Доставалось и супруге тюменца. В какой-то момент она не выдержала и вместе с маленьким сыном сбежала к своим родителям.