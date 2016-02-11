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«Тепло Тюмени» ежесуточно устраняет до 30 повреждений на своих сетях

11 февраля 2016, 22:59
«Тепло Тюмени» не информирует жителей о повреждениях на распределительных сетях. Сегодня без тепла из-за аварий на распредсетях остаются больше 80-ти домов города. На сайте «Тепла Тюмени» нет об этом никакой информации. Почему компания скрывает ее от жителей?» — письмо с таким содержанием поступило сегодня в адрес NashGorod.ru от тюменца, назвавшегося Федором Ереминым.

Горожанин прислал список тех самых отключенных 80 домов. Среди них Первомайская; Туристская улицы; проезд Заречный; Мельникайте, Гольцова, Котовского и ряд других улиц.

Напомним, в компании «Тепло Тюмени» не раз признавались, что в сутки бригадам специалистов приходится устранять до 30 повреждений на разводящих сетях города. И это даже логично, при учете, что на балансе компании значится около 500 км сетей, находящихся под землей, из которых около 30% признано ветхими.

Только вот не все тепловые сети города под опекой «Тепла Тюмени». В городе есть ряды магистральных теплотрасс, которые нередко можно видеть — они частично проложены в городе наземным способом, а также сети бесхозные.

Федор Еремин, приславший полный список отключений в городе, явно специалист отрасли — и по слогу, и по точности информации. Тем не менее, вопрос его стоял именно в недостаточном информировании граждан об отключениях. А здесь отметить стоит, что все сетевые компании, на сетях которых произошли повреждения, будь то УТСК, «Тепло Тюмени», СУЭНКО, «Тюменьэнерго», «Тюмень Водоканал», «Межрайгаз» и другие — все они докладывают о ситуации в администрацию города Тюмени, а также в управляющие организации, если дело касается жилья и в компании, содержащие нежилые помещения. То есть при холодеющих батареях в квартире обращаться, в первую очередь, стоит именно в собственную УК или ТСЖ.

Добавить кстати стоит, что не все повреждения на теплосетях отражаются на жизни горожан. Зачастую мелкие повреждения устраняются в течение дня, то есть работающие тюменцы даже не замечают, что батареи днем охладели на пару часов.

Случается повреждения на внутридомовых сетях — тогда починить их должен специалист из УК или ТСЖ.

«В адрес компании „Тепло Тюмени“ за сегодняшний день не поступали жалобы от исполнителей коммунальных услуг (УК/ТСЖ/ЖСК) об отсутствии информирования о предстоящих ремонтных работах. Таким образом, с вопросом о том, почему исполнитель коммунальных услуг должным образом не довел информацию до данного потребителя, необходимо обращаться в адрес управляющей компании, на обслуживании которой находится его дом», — прокомментировали ситуацию в ресурсоснабжающей компании.

Напомним, что узнать об отключении и плановом времени возврата в дом услуги можно на сайте «Тюмень — наш дом», а также в Центре информирования населения администрации города по телефонам: 45-15-20 или 051.

#Новости#Отопление#Информация#Тепло Тюмени#Управляющие компании и тсж#Женя#Общество
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