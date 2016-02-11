«Тепло Тюмени» ежесуточно устраняет до 30 повреждений на своих сетях

Федор Еремин, приславший полный список отключений в городе, явно специалист отрасли — и по слогу, и по точности информации. Тем не менее, вопрос его стоял именно в недостаточном информировании граждан об отключениях. А здесь отметить стоит, что все сетевые компании, на сетях которых произошли повреждения, будь то УТСК, «Тепло Тюмени», СУЭНКО, «Тюменьэнерго», «Тюмень Водоканал», «Межрайгаз» и другие — все они докладывают о ситуации в администрацию города Тюмени, а также в управляющие организации, если дело касается жилья и в компании, содержащие нежилые помещения. То есть при холодеющих батареях в квартире обращаться, в первую очередь, стоит именно в собственную УК или ТСЖ .