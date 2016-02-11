Сотрудница банка присвоила миллион ветхими купюрами

Федорова работала кассиром-контролером отдела кассовых операций дополнительного офиса «Ишимский» Запсибкомбанка. Согласно своим должностным обязанностям, женщина занималась пересчетом и упаковкой в мешок ветхих денежных средств для последующей их сдачи в расчетно-кассовый центр Запсибкомбанка. В марте и июне 2014 года во время пересчета она часть денег упаковала в мешки, а часть — более 1 миллиона рублей — присвоила.
В июне 2014 года была проведена внезапная ревизия денежных средств, которая и выявила хищение. Федорова была уволена с работы. Банк обратился в правоохранительные органы.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, в ходе следствия женщина признала себя виновной и вернула банку в счет частичного возмещения ущерба 170 тысяч рублей.
Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
Отметим, что банковские работники в Тюменской области нередко попадаются на противозаконной деятельности. Так, буквально на этой неделе сообщалось о служащем, который похитил деньги с карты клиента с помощью системы переводов, а также о суде над тюменкой, которая получала кредиты по чужим паспортам.