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Сотрудница банка присвоила миллион ветхими купюрами

11 февраля 2016, 10:32
В Ишиме сотрудница банка незаконно заполучила более миллиона рублей. 49-летняя Елена Федорова обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Федорова работала кассиром-контролером отдела кассовых операций дополнительного офиса «Ишимский» Запсибкомбанка. Согласно своим должностным обязанностям, женщина занималась пересчетом и упаковкой в мешок ветхих денежных средств для последующей их сдачи в расчетно-кассовый центр Запсибкомбанка. В марте и июне 2014 года во время пересчета она часть денег упаковала в мешки, а часть — более 1 миллиона рублей — присвоила.

В июне 2014 года была проведена внезапная ревизия денежных средств, которая и выявила хищение. Федорова была уволена с работы. Банк обратился в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, в ходе следствия женщина признала себя виновной и вернула банку в счет частичного возмещения ущерба 170 тысяч рублей.

Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что банковские работники в Тюменской области нередко попадаются на противозаконной деятельности. Так, буквально на этой неделе сообщалось о служащем, который похитил деньги с карты клиента с помощью системы переводов, а также о суде над тюменкой, которая получала кредиты по чужим паспортам.

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