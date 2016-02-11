Сотрудница банка присвоила миллион ветхими купюрами

Отметим, что банковские работники в Тюменской области нередко попадаются на противозаконной деятельности. Так, буквально на этой неделе сообщалось о служащем, который похитил деньги с карты клиента с помощью системы переводов, а также о суде над тюменкой, которая получала кредиты по чужим паспортам.