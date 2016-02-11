Сбербанк объявляет конкурс по 3D-моделированию для школ Западной Сибири

Сбербанк при содействии Центра научного творчества и робототехники «Школы Одаренных детей», ЦМИТ «Фаблаб ТюмГУ», при поддержке департамента образования Тюменской области проводит межрегиональный конкурс среди школьников и учителей по 3D-моделированию и 3D-печати.
Ученики 1–11 классов могут создать в любом 3D-редакторе модель по одной из предложенных тем:
— «Твои помощники в учебе» — модели, помогающие улучшить процесс обучения, разнообразить его, сделать более увлекательным и эффективным;
— «Мой модный наряд» — модели различных украшений, одежды, обуви;
— «Техника прошлого, настоящего, будущего» — модели различной техники, машин, транспорта, роботизированных механизмов;
— «Аксессуары безопасности» — модели различных вещей и устройств, делающих нашу жизнь безопаснее или помогающих людям с ограниченными возможностями.
В период с 25 января по 1 апреля 2016 года необходимо отправить на адрес организаторов [email protected] готовую 3D-модель в родном формате 3D-редактора и в формате stl, а также презентацию, кратко описывающую проект и его автора.
Очный этап конкурса пройдет 23 апреля 2016 года в формате стендовой защиты в «Фаблаб ТюмГУ» по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 25 (Техноцентр ТюмГУ). Для участия в нем необходимо принести свою модель, распечатанную на 3D-принтере. Авторы, не имеющие доступа к 3D-принтеру, будут приглашены на бесплатные мастер-классы в «Фаблаб ТюмГУ», где смогут распечатать модель для конкурса.
Учителя также могут принять участие в конкурсе в номинации «Самый инновационный учитель». Для этого необходимо прислать организаторам конкурса видеоролик урока любого школьного предмета 5–11 классов с применением 3D-технологий или изделий, распечатанных на 3D-принтере.
Кроме того, и ученики, и учителя могут помочь своему учебному заведению одержать первенство в номинации «Самая технологичная школа»: чем больше будет участников от школы, тем больше шансов на победу.
Лидеров в каждой конкурсной категории ждут дипломы и ценные призы, в том числе 3D-ручки, а главный приз — поездка в Центр прототипирования ракетно-космической корпорации «Энергия».
«Победители конкурса получат уникальную возможность посетить Центр прототипирования Владимира Пирожкова в Москве, где собраны сверхновые технологии, — отмечает председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Анащенко. — За 3D-технологиями будущее, и, я надеюсь, что уже через несколько лет в нашем регионе появятся высококвалифицированные специалисты в этой области».