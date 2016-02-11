Сбербанк объявляет конкурс по 3D-моделированию для школ Западной Сибири

Очный этап конкурса пройдет 23 апреля 2016 года в формате стендовой защиты в «Фаблаб ТюмГУ» по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 25 (Техноцентр ТюмГУ). Для участия в нем необходимо принести свою модель, распечатанную на 3D-принтере. Авторы, не имеющие доступа к 3D-принтеру, будут приглашены на бесплатные мастер-классы в «Фаблаб ТюмГУ», где смогут распечатать модель для конкурса.