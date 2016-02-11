Новая Priora не стала самым дешевым автомобилем

Новая ультра-эконом комплектация Lada Priora оснащается 8-клапанным двигателем мощностью 87 л.с., антиблокировочной системой (АБС) и системой распределения тормозных усилий (EBD). Из элементов комфорта в самой простой комплектации доступны лишь передние стеклоподъемники и электрический усилитель руля. К продаже упрощенная Lada Priora предлагается по цене 389 500 рублей.
Примечателен тот факт, что эконом-версия данной модели не стала самой дешевой машиной АвтоВАЗа, уступив лидерство базовой комплектации Lada Granta, предлагаемой по цене 368 900 рублей, то есть примерно на 20 тысяч рублей дешевле.
Low-cost версия Lada Priora также не вошла в пятерку самых дешевых автомобилей, доступных в салонах города Тюмени. Встать на пятое место в этом рейтинге экономному «тольяттинцу» помешал выход малолитражки Ravon R2. Узбекистанская копия Chevrolet Spark предлагается покупателю по цене 369 000.