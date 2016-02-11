Новая Priora не стала самым дешевым автомобилем

Примечателен тот факт, что эконом-версия данной модели не стала самой дешевой машиной АвтоВАЗа, уступив лидерство базовой комплектации Lada Granta, предлагаемой по цене 368 900 рублей, то есть примерно на 20 тысяч рублей дешевле.