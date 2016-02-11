На педофила с Московского тракта завели уголовное дело

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, совершенного в доме № 121 на Московском тракте, ведется розыск подозреваемого. Напомним, что ему 25–30 лет, он славянской внешности, худощавого телосложения, ростом около 180 см, с грязными волосами и следами угревой сыпи на лице. Одет злоумышленник был в черную болоньевую куртку с капюшоном, черные спортивные брюки. Всем, кто владеет какой-либо информацией о случившимся, просьба сообщить информацию по телефонам 8 (3452) 29-11-20 или 02.