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На педофила с Московского тракта завели уголовное дело

11 февраля 2016, 18:40
В Тюмени следователи возбудили уголовное дело в отношении человека, который 9 февраля напал на девочку в подъезде дома на Московском тракте. Мужчина, личность которого пока не установлена, подозревается по п. «б» ч.4 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
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Тюмень

«По предварительным данным следствия, 9 февраля на территории Тюмени неустановленный мужчина, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, совершил иные развратные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, после чего скрылся с места преступления. Мужчина объявлен в розыск», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Напомним, ранее появилась информация о том, что нападение произошло в подъезде дома № 121 на Московском тракте. Как написали на одном из популярных тюменских форумов, неизвестный отнял у девочки телефон и «пытался совершить действия сексуального характера». Позднее на том же ресурсе написали про еще одно нападение в том же районе, однако официального подтверждения данная информация не получила.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, совершенного в доме № 121 на Московском тракте, ведется розыск подозреваемого. Напомним, что ему 25–30 лет, он славянской внешности, худощавого телосложения, ростом около 180 см, с грязными волосами и следами угревой сыпи на лице. Одет злоумышленник был в черную болоньевую куртку с капюшоном, черные спортивные брюки. Всем, кто владеет какой-либо информацией о случившимся, просьба сообщить информацию по телефонам 8 (3452) 29-11-20 или 02.

#Новости#Тюмень#Следственное управление#Нападения#Педофилия#Таня#Происшествия
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