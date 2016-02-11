На педофила с Московского тракта завели уголовное дело

«По предварительным данным следствия, 9 февраля на территории Тюмени неустановленный мужчина, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, совершил иные развратные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, после чего скрылся с места преступления. Мужчина объявлен в розыск», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Напомним, ранее появилась информация о том, что нападение произошло в подъезде дома № 121 на Московском тракте. Как написали на одном из популярных тюменских форумов, неизвестный отнял у девочки телефон и «пытался совершить действия сексуального характера». Позднее на том же ресурсе написали про еще одно нападение в том же районе, однако официального подтверждения данная информация не получила.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, совершенного в доме № 121 на Московском тракте, ведется розыск подозреваемого. Напомним, что ему 25–30 лет, он славянской внешности, худощавого телосложения, ростом около 180 см, с грязными волосами и следами угревой сыпи на лице. Одет злоумышленник был в черную болоньевую куртку с капюшоном, черные спортивные брюки. Всем, кто владеет какой-либо информацией о случившимся, просьба сообщить информацию по телефонам 8 (3452) 29-11-20 или 02.