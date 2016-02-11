На 10-летнюю тюменку в подъезде напал педофил

Информация о преступлении, совершенном 9 февраля в подъезде дома № 121 по Московскому тракту, появилась на популярном форуме тюменских родителей.
«Преступник напал на девочку в подъезде, забрал сотовый телефон, пытался совершить действия сексуального характера, но помешал сосед, вышедший из квартиры. К нам вечером приходил участковый, двор был оцеплен полицией. Хочу предупредить родителей малолетних детей», — написала тюменка.
«Это не слухи, своими глазами видела полный двор полиции, участковый опрашивал всех соседей и нас в том числе», — подтвердила информацию еще одна из форумчанок.
Через некоторое время в той же ветке форума была выложена полицейская листовка с приметами подозреваемого. Сообщается, что ему 25–30 лет, он славянской внешности, худощавого телосложения, ростом 175–180 см, с грязными волосами и следами угревой сыпи на лице. Одет злоумышленник был в черную болоньевую куртку с капюшоном, черные спортивные брюки.
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области подтвердили факт совершения преступления. Там отметили, что в настоящее время полицией проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемого.