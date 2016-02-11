На 10-летнюю тюменку в подъезде напал педофил

Через некоторое время в той же ветке форума была выложена полицейская листовка с приметами подозреваемого. Сообщается, что ему 25–30 лет, он славянской внешности, худощавого телосложения, ростом 175–180 см, с грязными волосами и следами угревой сыпи на лице. Одет злоумышленник был в черную болоньевую куртку с капюшоном, черные спортивные брюки.