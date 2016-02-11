Квадратный метр частично меблированной квартиры обойдется дороже на 1000 рублей

«На последней встрече крупнейших застройщиков и мебельщиков в декабре 2015 года достигнуты конкретные договоренности в этом направлении, — рассказал Артановский, — черновая отделка — это чисто российское изобретение, и в современном мире с ним никто уже не сталкивается. Надо сразу заселяться и жить, а не начинать в доме тысячу синхронных ремонтов».
На площадках компаний «Брусника» и «Партнер-Строй» увеличивается число демо-квартир. Обычно базовый набор включает в себя шкаф-купе, кухонный гарнитур и шкаф для бытовых нужд. «В результате этой кооперации у нас должно появиться, условно говоря, для десяти застройщиков пятьдесят вариантов квартир. Это дает выбор потребителю. Кроме того, типовая меблировка, не лишает пространство индивидуализации, чего все так боятся. Если у каждого застройщика будет пять-шесть вариантов, то и потребитель сможет выбирать», — уточнил Владимир Артановский.
По его словам, это сотрудничество позволит строителям повысить привлекательность своих объектов, а покупателю сократить расходы: «То есть, можно сказать, что человеку можно не брать три кредита вместо одного». Кроме того, продаются такие квартиры быстрее, покупательский интерес к ним выше. «А мебельные фабрики, в свою очередь, получают дополнительную прибыль от продажи, — заметил глава департамента, — даже при установке только шкафа-купе и кухонного гарнитура, мебельщикам эта программа сотрудничества может принести около миллиарда рублей дополнительной прибыли с одного дома».
Первый вопрос, возникающий у потенциального покупателя: каково удорожание квартиры с частичной меблировкой? Владимир Артановский заверил, что средняя цена за квадратный метр такой квартиры отличается от обычной на 500–1000 рублей.