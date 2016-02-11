Квадратный метр частично меблированной квартиры обойдется дороже на 1000 рублей

По его словам, это сотрудничество позволит строителям повысить привлекательность своих объектов, а покупателю сократить расходы: «То есть, можно сказать, что человеку можно не брать три кредита вместо одного». Кроме того, продаются такие квартиры быстрее, покупательский интерес к ним выше. «А мебельные фабрики, в свою очередь, получают дополнительную прибыль от продажи, — заметил глава департамента, — даже при установке только шкафа-купе и кухонного гарнитура, мебельщикам эта программа сотрудничества может принести около миллиарда рублей дополнительной прибыли с одного дома».