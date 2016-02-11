Изучение английского языка в младших классах? Да или нет?

К сожалению, на сегодняшний день современное общество не довольно качеством подготовки по иностранному языку в школе. Одним из путей решения этого вопроса стало смещение фокуса изучения иностранного языка на дошкольное образование или 1 класс средней школы, которые традиционно считаются самыми благоприятными для изучения второго языка.