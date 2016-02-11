Изучение английского языка в младших классах? Да или нет?

Актуальность изучения английского языка определяется потребностями современного мира.
Во-первых, изучение иностранного языка и иноязычная грамотность способствуют формированию у школьников целостной картины мира, повышает уровень гуманитарного образования, и формирует положительный образ россиянина за рубежом.
Во-вторых, ранее обучение иностранному языку позволяет ребенку как можно раньше преодолеть языковой барьер и привить ему любовь к иностранному языку. Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения и в начальной школе.
К сожалению, на сегодняшний день современное общество не довольно качеством подготовки по иностранному языку в школе. Одним из путей решения этого вопроса стало смещение фокуса изучения иностранного языка на дошкольное образование или 1 класс средней школы, которые традиционно считаются самыми благоприятными для изучения второго языка.
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях России в большинстве школ начинается со 2 класса. Учащиеся этого возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий!
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