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Изучение английского языка в младших классах? Да или нет?

11 февраля 2016, 10:02
Стоит ли начинать учить английский язык в младших классах? Если вы хотите помочь ребенку как можно раньше преодолеть языковой барьер и привить любовь к иностранному языку, ответ однозначный — да.
Сюжет
Дети

Актуальность изучения английского языка определяется потребностями современного мира.

Во-первых, изучение иностранного языка и иноязычная грамотность способствуют формированию у школьников целостной картины мира, повышает уровень гуманитарного образования, и формирует положительный образ россиянина за рубежом.

Во-вторых, ранее обучение иностранному языку позволяет ребенку как можно раньше преодолеть языковой барьер и привить ему любовь к иностранному языку. Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения и в начальной школе.

К сожалению, на сегодняшний день современное общество не довольно качеством подготовки по иностранному языку в школе. Одним из путей решения этого вопроса стало смещение фокуса изучения иностранного языка на дошкольное образование или 1 класс средней школы, которые традиционно считаются самыми благоприятными для изучения второго языка.

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях России в большинстве школ начинается со 2 класса. Учащиеся этого возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий!

В «Еврошколе» новый набор в группы изучения английского для школьников! Выбирайте расписание и запишитесь в группу по телефону: 63-84-84.

#Новости#Образование#Иностранные языки#Дети#Тюмень#Ирина#Общество
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