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Автомагазин незаконно уменьшал гарантийные сроки

11 февраля 2016, 11:02
Один из магазинов автозапчастей в городе Тюмени незаконно сократил гарантийный срок на деталь машины. Покупатель понял, что его обманули, и обратился в Роспотребнадзор.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в управление по Тюменской области обратился житель города с жалобой на одну из торговых точек. Как следовало из заявления потребителя, в июле 2015 года он приобрел в магазине запчастей полуось заднего моста к автомобилю ВАЗ. В момент покупки продавец сообщил автомобилисту, что производитель на устанавливает гарантию на данную деталь, а гарантийный срок, установленный магазином, составляет 14 дней. Однако позже выяснилось, что на приобретенную запчасть изготовителем установлен полугодовой гарантийный срок.

В ходе проверки было установлено, что магазин действительно занизил срок гарантии, чем грубо нарушил права потребителя. В отношении торговой точки был составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание об устранении нарушений.

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