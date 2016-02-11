Автомагазин незаконно уменьшал гарантийные сроки

Как сообщила пресс-служба ведомства, в управление по Тюменской области обратился житель города с жалобой на одну из торговых точек. Как следовало из заявления потребителя, в июле 2015 года он приобрел в магазине запчастей полуось заднего моста к автомобилю ВАЗ. В момент покупки продавец сообщил автомобилисту, что производитель на устанавливает гарантию на данную деталь, а гарантийный срок, установленный магазином, составляет 14 дней. Однако позже выяснилось, что на приобретенную запчасть изготовителем установлен полугодовой гарантийный срок.