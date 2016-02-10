Водитель сдавал задним ходом и сбил пешехода

ДТП произошло в районе дома № 128. Водитель двигался задним ходом и не обратил внимания на тюменку, находившуюся позади машины и задел ее бампером, женщина упала. Вечером того же дня пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали ушибы кисти и голени. Автомобиль предполагаемого виновника происшествия установлен, ведется розыск водителя.