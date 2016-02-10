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Водитель сдавал задним ходом и сбил пешехода

10 февраля 2016, 11:31
Вчера, 9 февраля, на улице Мельникайте автомобиль Toyota Vitz сбил женщину.

Вчера, 9 февраля, на улице Мельникайте в городе Тюмени автомобиль Toyota Vitz сбил женщину.

ДТП произошло в районе дома № 128. Водитель двигался задним ходом и не обратил внимания на тюменку, находившуюся позади машины и задел ее бампером, женщина упала. Вечером того же дня пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали ушибы кисти и голени. Автомобиль предполагаемого виновника происшествия установлен, ведется розыск водителя.

Другая авария 10 февраля произошла на улице Широтной. Около дома № 113 столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и Hyundai Getz. По предварительным данным, мужчина за рулем «десятки» не уступил дорогу иномарке. В результате ДТП водитель Hyundai получил ушиб грудной клетки.

Всего 9 февраля на дорогах Тюменской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в них пострадало 2 человека.

#Новости#Транспорт#Евгений#Общество
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