Водитель сдавал задним ходом и сбил пешехода

Вчера, 9 февраля, на улице Мельникайте в городе Тюмени автомобиль Toyota Vitz сбил женщину.
ДТП произошло в районе дома № 128. Водитель двигался задним ходом и не обратил внимания на тюменку, находившуюся позади машины и задел ее бампером, женщина упала. Вечером того же дня пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали ушибы кисти и голени. Автомобиль предполагаемого виновника происшествия установлен, ведется розыск водителя.
Другая авария 10 февраля произошла на улице Широтной. Около дома № 113 столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и Hyundai Getz. По предварительным данным, мужчина за рулем «десятки» не уступил дорогу иномарке. В результате ДТП водитель Hyundai получил ушиб грудной клетки.
Всего 9 февраля на дорогах Тюменской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в них пострадало 2 человека.