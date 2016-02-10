Тюменский солдат избежал наказания за смерть пермяка

Трагедия произошла 2 августа 2014 года. Как сообщает портал «В курсе.ру», 18-летний тюменский солдат Илья М. был в Прикамье в служебной командировке и в тот день самовольно покинул часть, чтобы отметить в баре День ВДВ. Молодой человек вмешался в конфликт местных жителей и поучаствовал в массовой драке. В частности, он ударил в висок 35-летнего Руслана с такой силой, что тот упал на землю. Спасти мужчину врачам не удалось, и через неделю он скончался.