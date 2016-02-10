Тюменский солдат избежал наказания за смерть пермяка

Трагедия произошла 2 августа 2014 года. Как сообщает портал «В курсе.ру», 18-летний тюменский солдат Илья М. был в Прикамье в служебной командировке и в тот день самовольно покинул часть, чтобы отметить в баре День ВДВ. Молодой человек вмешался в конфликт местных жителей и поучаствовал в массовой драке. В частности, он ударил в висок 35-летнего Руслана с такой силой, что тот упал на землю. Спасти мужчину врачам не удалось, и через неделю он скончался.
По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело, правоохранители год искали виновного. Вышли на Илью. Уже завершившего службу в армии и устроившегося на работу тюменца перевезли в Пермь и поместили в СИЗО. Поскольку на момент совершения преступления, молодой человек был военнослужащим, дело передали в военно-следственное управление СК РФ. После проведения экспертиз сотрудники данного ведомства установили, что Руслан скончался не от кулаков солдата, а от удара о землю. Илью М., обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, отпустили из СИЗО домой.
На днях Пермский гарнизонный военный суд постановил в связи с амнистией в честь 70-летия Победы прекратить уголовное преследование тюменца. Как пишет «В курсе.ру» со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны, причиной такого положительного исхода дела для обвиняемого стало то, что его отец является влиятельным человеком в военной сфере.