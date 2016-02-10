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Тюменец катался на трехколесном велосипеде, прицепленном к «семерке»

10 февраля 2016, 10:46
Житель Тюмени развлекался, катаясь по улице на детском трехколесном велосипеде, прицепленном к автомобилю ВАЗ-2107.

Видеозапись, на которой запечатлена опасная забава, появилась в сети YouTube на канале пользователя gatorillo. Как видно на кадрах, дело происходило в районе ММС. Молодой мужчина на трехколесном велосипеде, который ему явно не по размеру, сцепился буксировочным тросом с автомобилем «Лада» и отправился кататься по дороге.

На видеозаписи легко заметить госномер автомобиля. Тюменские автоинспекторы уже обратили внимание на происшествие и начали процедуру проверки. «Подобные развлечения всегда представляют огромную опасность для участников дорожного движения. Нами будут приняты меры по установлению личности нарушителей и привлечению их к ответственности. Водитель ВАЗ-2107 нарушил правила буксировки, что согласно закону влечет наложение штрафа в размере 500 рублей. В действиях велосипедиста также усматривается состав правонарушения, но важнее то, что за свой необдуманный поступок он мог заплатить здоровьем или жизнью», — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД.

К счастью, шалость молодых людей закончилась благополучно, никто из участников необычной поездки не пострадал. Водитель «Лады» двигался аккуратно, проходил повороты на предельно малой скорости, старался не разгоняться. Вместе с тем, по причине подобных забав в Тюмени уже случались трагедии.

В январе 2014 года в районе Каменки погиб житель города, решивший покататься на санях-ватрушке, привязавшись к автомобилю. На скорости около 50 км/ч молодой человек случайно выпустил веревку из рук. Неуправляемые сани съехали в кювет, молодой человек выпал из них и ударился головой о дерево. Друзья доставили потерпевшего в больницу, где он скончался от полученных травм. Весной 2014 года суд приговорил водителя автомобиля, буксировавшего «ватрушку» к двум годам лишения свободы.

#Новости#ММС#Нарушения ПДД#Транспорт#Евгений#Общество
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