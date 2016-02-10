Тюменец катался на трехколесном велосипеде, прицепленном к «семерке»

На видеозаписи легко заметить госномер автомобиля. Тюменские автоинспекторы уже обратили внимание на происшествие и начали процедуру проверки. «Подобные развлечения всегда представляют огромную опасность для участников дорожного движения. Нами будут приняты меры по установлению личности нарушителей и привлечению их к ответственности. Водитель ВАЗ-2107 нарушил правила буксировки, что согласно закону влечет наложение штрафа в размере 500 рублей. В действиях велосипедиста также усматривается состав правонарушения, но важнее то, что за свой необдуманный поступок он мог заплатить здоровьем или жизнью», — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД.