Режим работы светофоров меняют в реальном времени

Более 4 000 транспортных средств — пассажирских автобусов, транспорта ЖКХ и скорой помощи, подключены к областной навигационно-информационной системе. Это позволяет экономить топливо и контролировать работу.
Проект Минкомсвязи по созданию единой системы управления реализовала компания «Интеллектуальная транспортная система», резидент тюменского технопарка. Централизация данных ГЛОНАСС/GPS и интеграция с оборудованием дорожной инфраструктуры позволяет в реальном времени менять режим работы светофоров, координировать работу транспорта и дорожных служб, сообщает комитет по инновациям Тюменской области. Также в 2015 году компания выпустила на рынок информационное остановочное табло — в Тюмени их установили на остановочных пунктах «Кросно», «Тюменский микрорайон» и «Дом обороны».
Накануне, 9 февраля, заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что маршрутная сеть общественного транспорта в городе выросла до 477 километров, а за минувший год тюменские автобусы перевезли 137 миллионов пассажиров. На телефон «горячей линии», работающей при «Тюменьгортранс», за прошлый год с жалобами на работу автобусов обратились 14,5 тысяч тюменцев.