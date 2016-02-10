Режим работы светофоров меняют в реальном времени

Проект Минкомсвязи по созданию единой системы управления реализовала компания «Интеллектуальная транспортная система», резидент тюменского технопарка. Централизация данных ГЛОНАСС/GPS и интеграция с оборудованием дорожной инфраструктуры позволяет в реальном времени менять режим работы светофоров, координировать работу транспорта и дорожных служб, сообщает комитет по инновациям Тюменской области. Также в 2015 году компания выпустила на рынок информационное остановочное табло — в Тюмени их установили на остановочных пунктах «Кросно», «Тюменский микрорайон» и «Дом обороны».