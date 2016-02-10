Реконструкция МСЧ «Нефтяник» подходит к финалу

Но самое главное, что современное оборудование активно используется и позволяет тюменским хирургам применять самые передовые мировые технологии и методики.
«До модернизации у нас было всего пять операционных залов. Это не давало необходимого чувства комфорта ни врачам, ни пациентам. Сейчас здесь успешно работают 11 универсальных операционных, оборудованных по последнему слову науки и техники, где можно выполнять оперативные вмешательства любой сложности. Их появление колоссально расширило возможности хирургов, позволило выйти на европейский уровень оказания хирургической помощи. Сегодня это гордость не только „Нефтяника“, но и всего региона», — отметил главный врач МСЧ «Нефтяник» Иван Попов.
Как итог проведённой модернизации — увеличение числа операций и количества пациентов. По итогам 2015 года здесь получили помощь 13648 человек (для сравнения, в 2012-м — 11586). Возросло и количество операций. В прошедшем году их выполнено почти 8 тысяч. Важно, что реконструкция проводилась в условиях работающей больницы, которая оказывает как плановую, так и экстренную помощь, по итогам 2015 года она составила 55%.
Накануне вечером, 8 февраля, МСЧ «Нефтяник» с рабочим визитом посетил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он осмотрел несколько подразделений больницы, в том числе новое специализированное отделение онкоурологии. Оно открылось три месяца назад. Уже долгие годы клиника является признанным лидером региона по урологическому профилю. 80% технологий, используемых в хирургии больницы, — малотравматичные. В урологии этот показатель еще выше — более 90%.
Именно этот факт, высокая оснащенность, огромный опыт и наработки специалистов МСЧ «Нефтяник» стали основой для концентрации здесь областной специализированной урологической службы вместе со всеми высококвалифицированными и необходимыми специалистами.
Осенью 2014 года именно благодаря МСЧ «Нефтяник» региональная медицина сделала огромный прорыв в малотравматичной хирургии, выйдя в развитии этого направления на современный мировой уровень. Тогда в медико-санитарной части впервые на Тюменской земле была проведена первая роботическая операция. По словам главного врача МСЧ «Нефтяник» Ивана Попова, сегодня это единственный в регионе робот последней модели.
«Это самая современная технология в медицине. Она позволяет проводить оперативные вмешательства в сложных анатомических зонах человека», — отметил он. С момента открытия операционной здесь проведено 110 операций, причем в 20% случаев за такой высокотехнологичной помощью к тюменским специалистам обратились жители других регионов России, что неудивительно: по количеству вмешательств, их сложности и диапазону проведения роботических операций МСЧ «Нефтяник» входит в тройку лидеров в стране.
Вместе с переоснащением больницы одновременно ведется подготовка и подбор кадров, что позволяет практически «с колес» применять все новейшие технологии. Так, на постоянную работу для проведения роботических операций из Екатеринбурга был приглашен опытный хирург Александр Зырянов, профессор, доктор медицинских наук. Он впервые в России в 2007 году провел операцию при помощи хирургического робота.
Во время осмотра Александр Зырянов продемонстрировал Владимиру Якушеву возможности оборудования в процессе реальной операции.
Еще одно новое отделение, разместившееся в «Нефтянике», — оториноларингология. Это первое в Тюменской области полноценное профильное ЛОР-отделение. В нем работают молодые и талантливые хирурги, которые очень интенсивно оперируют и владеют всеми современными методиками. Операции проводятся здесь исключительно с использованием новейшей эндоскопической техники, микрохирургического инструментария и микроскопов. За семь месяцев работы в отделении выполнено 386 вмешательств. А до его появления тюменцы обращались за такой помощью в другие регионы страны.
По итогам осмотра на совещании губернатор и руководство лечебного учреждения обсудили планы по завершению реконструкции МСЧ «Нефтяник»: проведение капитального ремонта фасадов, благоустройство территории. Речь шла и о развитии новых перспективных и востребованных направлений, в частности, о создании отделения нейрореабилитации, что особенно актуально с учетом близости Федерального центра нейрохирургии, а также о продвижении больницы в науке и возможности увеличения площадей для размещения хирургических кафедр Тюменского государственного медицинского университета, базой для которых клиника является долгие годы.
Владимир Якушев отметил, что важно, чтобы студенты были максимально приближены к пациентам, практическому здравоохранению. Медицинская школа и подготовленные кадры — главное условие развития любой клиники. «Красивыми стенами никого не удивишь, уровень лечебного учреждения определяют специалисты и технологии», — высказал свое мнение губернатор.
Сегодня у МСЧ «Нефтяник» есть все условия и возможности для оказания самой современной медицинской помощи на европейском уровне, сообщает пресс-служба губернатора. Интерес к клинике, ее специалистам и технологиям проявляют жители разных регионов и даже стран. Больница активно развивает медицинский туризм, что в современных экономических реалиях становится очень востребованным: цена за высокотехнологичную медицинскую помощь, ничем не уступающую аналогичным зарубежным услугам, в МСЧ «Нефтяник», естественно, значительно ниже.