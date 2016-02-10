Реконструкция МСЧ «Нефтяник» подходит к финалу

«До модернизации у нас было всего пять операционных залов. Это не давало необходимого чувства комфорта ни врачам, ни пациентам. Сейчас здесь успешно работают 11 универсальных операционных, оборудованных по последнему слову науки и техники, где можно выполнять оперативные вмешательства любой сложности. Их появление колоссально расширило возможности хирургов, позволило выйти на европейский уровень оказания хирургической помощи. Сегодня это гордость не только „Нефтяника“, но и всего региона», — отметил главный врач МСЧ «Нефтяник» Иван Попов.