Расходы россиян впервые за 17 лет превысили заработок

Основными причинами, по которым граждане страны «ушли в минус», являются рост трат на сбережение, уменьшение расходов на товары и услуги, а также быстрое погашение кредитов домохозяйствами. В частности, доля трат на товары и услуги сократилась до 71,3 процента (на 4 процентных пункта за год), что стало самым значительным снижением за последние три года. Так, в декабре 2014-го россияне потратили 52,4 процента доходов на покупку различных товаров, тогда как за аналогичный период 2015-го — 45,6 процента.