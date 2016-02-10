Расходы россиян впервые за 17 лет превысили заработок

Как отмечает издание, аналогичная ситуация в последний раз наблюдалась в 1998 году.
Основными причинами, по которым граждане страны «ушли в минус», являются рост трат на сбережение, уменьшение расходов на товары и услуги, а также быстрое погашение кредитов домохозяйствами. В частности, доля трат на товары и услуги сократилась до 71,3 процента (на 4 процентных пункта за год), что стало самым значительным снижением за последние три года. Так, в декабре 2014-го россияне потратили 52,4 процента доходов на покупку различных товаров, тогда как за аналогичный период 2015-го — 45,6 процента.
Чистое погашение россиянами кредитов по итогам прошлого года составило 5,7 миллиарда рублей (выплаты процентов не учитываются). В свою очередь объем покупки иностранной валюты сократился до 12 миллиардов долларов (против 40,7 миллиарда в 2014 году). Специалисты объясняют это резким уменьшением рублевых ресурсов у населения.
«Коммерсантъ» отмечает, что все это свидетельствует о том, что, с одной стороны, сохраняется «неадекватность модели расходов большей части домохозяйств уровню доходов», а с другой — в России происходит шоковая перестройка экономической стратегии домохозяйств.
В начале февраля этого года сообщалось, что просроченная задолженность россиян по кредитным картам в 2015 году показала рекордный рост, увеличившись на 46 процентов (до 230 миллиардов рублей). По данным Центробанка, россияне должны финансовым организациям 10,27 триллиона рублей. Из них 1,1 триллиона (10,71 процента) — просроченная задолженность.