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На «Лыжню России» выйдут депутаты и простые тюменцы

10 февраля 2016, 11:46
Всероссийская открытая массовая гонка «Лыжня России» состоится 14 февраля на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 2). Это поистине народный праздник лыжного спорта.
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Тюмень

В 11:45 состоится торжественное открытие, в 12 часов на дистанцию 1 км выйдут почетные гости, в числе которых по традиции депутаты городской и областной дум, руководители муниципальных органов власти, именитые тюменские спортсмены и многие другие, а в 12:05 стартуют массовые забеги на дистанцию 1 км. Отметим, что на мероприятии будет работать платный прокат лыжного инвентаря, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Заявки на участие в «Лыжне России», а также необходимые документы (паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справка-допуск врача для участников до 17 лет включительно, договор о страховании) принимаются с 10 по 13 февраля с 10 до 18 часов по адресу: ул. Луначарского, 10 (СДЮСШОР № 2). Справки по телефону 8 (3452) 684–512.

Организаторы мероприятия: Министерство спорта Российской Федерации, департаменты по спорту и молодежной политике Тюменской области и администрации города Тюмени, МАУ ДО СДЮСШОР № 2.

Напомним, школьники смогут сдать здесь норматив ГТО по лыжным гонкам.

#Новости#Лыжня России#Тюмень#Ирина#Спорт
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