На «Лыжню России» выйдут депутаты и простые тюменцы

Заявки на участие в «Лыжне России», а также необходимые документы (паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справка-допуск врача для участников до 17 лет включительно, договор о страховании) принимаются с 10 по 13 февраля с 10 до 18 часов по адресу: ул. Луначарского, 10 (СДЮСШОР № 2). Справки по телефону 8 (3452) 684–512.