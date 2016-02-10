«Ипотеку с господдержкой» продлили до конца 2016 года

Программа по субсидированию ипотечных ставок должна была завершиться 1 марта 2016, но она продлена до конца года. Об этом заявил на конференции «Итоги рынка недвижимости 2015 " министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
Напомним, программа «Ипотека с государственной поддержкой» стартовала в 2015 году. Это один из видов социального ипотечного кредитования на приобретение квартир в строящемся жилье, в котором часть расходов по выплате процентов государство берет на себя. Программа была рассчитана на период с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 года. На эти цели из бюджета было выделено 20 миллиардов рублей.
По информации министра строительства, ориентировочно финансирование будет определено в рамках 16,5 млрд рублей.
Отвечая на неоднократные предложения компаний-застройщиков снизить ипотечную ставку до 7%, глава Минстроя отметил, что правительство продолжит субсидировать ставку до 12%, пишет «Российская газета».
Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая 6 февраля на съезде «Единой России», предложил продлить программу субсидирования ставок по ипотеке. Он подчеркнул, что это «немалые затраты для государственного бюджета». Тем не менее, по словам премьера, многие обращаются в партию с просьбой сохранить доступную ипотеку, и он лично поддерживает такую инициативу.