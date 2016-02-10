«Ипотеку с господдержкой» продлили до конца 2016 года

Напомним, программа «Ипотека с государственной поддержкой» стартовала в 2015 году. Это один из видов социального ипотечного кредитования на приобретение квартир в строящемся жилье, в котором часть расходов по выплате процентов государство берет на себя. Программа была рассчитана на период с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 года. На эти цели из бюджета было выделено 20 миллиардов рублей.