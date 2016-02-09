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Юная тюменка покорила ледяную вертикаль в Италии за 18 секунд

9 февраля 2016, 13:32
Юная тюменская спортсменка Анастасия Дементьева завоевала бронзовую медаль на юношеском Чемпионате мира по ледолазанию, который 5 — 8 февраля проходил в Италии. Воспитанница Отделения альпинизма и скалолазания ДТиС «Пионер» в скоростном подъеме покорила ледяную вершину за 18 секунд.
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Тюменская спортсменка Анастасия Дементьева завоевала бронзовую медаль на юношеском Чемпионате мира по ледолазанию, который 5 — 8 февраля проходил в Италии. Воспитанница Отделения альпинизма и скалолазания ДТиС «Пионер» в скоростном подъеме покорила ледяную вершину за 18 секунд.

Участие в этом Чемпионате приняли двое воспитанников тюменской школы ледолазания. Помимо Анастасии в Италии выступил также Александр Мочалов.

«У Саши Мочалова дела обстоят похуже, но в целом неплохо, он почти занял третье место на трудность, но совершил заступ за ограничение — что привело к дисквалификации на трассе, — отметил руководитель Отделения альпинизма и скалолазания Тимур Гайнуллин. — Но у Саши будет возможность отыграться на Первенстве России по ледолазанию — которое пройдет в городе Киров уже в конце февраля». Отметим, что Тюменскую область на этих соревнованиях будут представлять 12 юных скалолазов.

Ледолазание — относительно недавно выделилось в отдельную дисциплину альпинизма, однако, по словам Тимура Гайнуллина, она одной ногой уже стоит в ряду Олимпийских видов спорта. В мире даже существует спор: что раньше войдет в олимпийскую семью — скалолазание или ледолазание.

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