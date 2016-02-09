В микрорайонах появились листовки с фотороботом грабителя банка

Фотографией листовки с заголовком «Внимание, розыск!» тюменцы поделились в социальных сетях. В ней говорится, что отдел полиции № 1 разыскивает за совершение тяжкого преступления неизвестного мужчину, который был замечен в Тюменском микрорайоне — в частности, у домов № 69 к.2, № 69 к.3 и № 71 к.2 по улице Пермякова, дома № 6 по улице Е. Богдановича, дома № 10 по улице В. Гольцова и дома № 2 по улице Н. Гондатти. В листовке сообщаются подробные приметы разыскиваемого, есть и фоторобот. Пользователи социальных сетей в комментариях предположили, что речь идет о грабителе банка.