В микрорайонах появились листовки с фотороботом грабителя банка

Фотографией листовки с заголовком «Внимание, розыск!» тюменцы поделились в социальных сетях. В ней говорится, что отдел полиции № 1 разыскивает за совершение тяжкого преступления неизвестного мужчину, который был замечен в Тюменском микрорайоне — в частности, у домов № 69 к.2, № 69 к.3 и № 71 к.2 по улице Пермякова, дома № 6 по улице Е. Богдановича, дома № 10 по улице В. Гольцова и дома № 2 по улице Н. Гондатти. В листовке сообщаются подробные приметы разыскиваемого, есть и фоторобот. Пользователи социальных сетей в комментариях предположили, что речь идет о грабителе банка.
В пресс-службе УМВД России по г. Тюмени подтвердили, что человек на листовке — действительно тот самый мужчина, который 2 февраля ограбил отделение «Запсибкомбанка», расположенное в доме № 69 по улице Пермякова. Напомним, неизвестный угрожал сотрудникам офиса предметом, похожим на пистолет. Официально сумма, которая была похищена из банка, не называется, однако СМИ утверждают, что добычей злоумышленника стали порядка 3 миллионов рублей.
В листовке упоминаются некоторые приметы подозреваемого, о которых ранее не сообщалось. В частности, уточняется, что молодой человек говорил с легким кавказским акцентом, а при себе у него был самодельный мешок из ткани в цветочек. В полиции отметили, что новые приметы удалось узнать в ходе оперативной работы. Кроме того, был составлен фоторобот предполагаемого грабителя.
Поиски злоумышленника продолжаются. Если у вас есть какая-либо информация о данном человеке или о совершенном на улице Пермякова преступлении, просьба незамедлительно обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 291–600 или 02. Телефоны доверия: 291–432, 799–855.