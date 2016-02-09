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Тюменские старшеклассники начинают сдавать нормативы ГТО

9 февраля 2016, 15:25
Учащиеся 11 классов тюменских школ начинают сдавать нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В тюменском Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) 11 февраля состоится открытие этого мероприятия, где старшеклассникам также предложат сдать некоторые нормативы ГТО.

Напомним, внедрение комплекса ГТО началось в 2014 году с подписанием Указа о его возрождении президентом РФ Владимиром Путиным.

Предполагается, что первыми в 2016 году нормативы будут сдавать учащиеся общеобразовательных школ, учреждений профессионального образования. С 2017 года возможность получить пройти физический экзамен и получить значок ГТО появится у всех желающих тюменцев.

В 2015 году прошла апробация программы ГТО в рамках различных спортивных фестивалей и городских дней здоровья. А годом ранее прошло масштабное тестирование в рамках мониторинга здоровья и физической подготовленности среди старшеклассников города.

В Легкоатлетическом манеже после торжественного открытия старшеклассникам предложат пройти испытания по следующим видам: бег на 100, 2000 и 3000 метров, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, прыжок в длину с разбега, подтягивания на высокой перекладине, подтягивания из виса лежа на низкой перекладине, наклон вперед из положения «стоя» с прямыми ногами.

Как отмечают в департаменте спорта и молодежной политики Тюмени, учащиеся 11 классов сдают первыми ГТО не случайно. Многие учебные заведения ввели дополнительные преференции при поступлении для абитуриентов с золотым значком «ГТО».

Старшеклассникам предстоит пройти основные тестовые испытания. Помимо уже перечисленных — это: поднимание туловища из положения «лежа на спине», метание спортивного снаряда, бег на лыжах на 3 км, на 5 км, плавание на 50 м, стрельба из пневматической винтовки) в срок до 15 марта. Сдача нормативов по лыжным гонкам пройдет также 14 февраля во время Всероссийского физкультурного мероприятия «Лыжня России».

Наряду с открытием центра тестирования ВФСК «ГТО» в Тюмени определены также места проведения тестов. В первую очередь — это общеобразовательные школы (по две на каждый административный округ города), спортшколы, обеспечивающие бригадное судейство по видам испытаний. Городские поликлиники должны обеспечить медицинский допуск для участников.

В Восточном административном округе ГТО будут принимать школы № 59 и № 92, а также лыжная база СДЮСШОР № 2 (в районе ТЭЦ-2). В Центральном АО местам приема определены школы № 40 и № 94, лыжная база СДЮСШОР № 2 в поселке Тарманы. В Калининском АО — школы № № 57, 88, лыжная база СДЮСШОР № 2 («Затюменский»); в Ленинском АО — школы № № 67, 91, лыжная база СДЮСШОР № 2 (п. Мыс).

Помимо старшеклассников в ближайшее время получат возможность сдать физический экзамен все ученики общеобразовательных учреждений. По оценке специалистов департамента, количество кандидатов на получение знаков «ГТО» в Тюмени составляет порядка 100 тысяч человек.

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