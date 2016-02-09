Тюменские старшеклассники начинают сдавать нормативы ГТО

Старшеклассникам предстоит пройти основные тестовые испытания. Помимо уже перечисленных — это: поднимание туловища из положения «лежа на спине», метание спортивного снаряда, бег на лыжах на 3 км, на 5 км, плавание на 50 м, стрельба из пневматической винтовки) в срок до 15 марта. Сдача нормативов по лыжным гонкам пройдет также 14 февраля во время Всероссийского физкультурного мероприятия «Лыжня России».