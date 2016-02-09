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Отсидел, но мало: тюменцу придется ответить за старые долги

9 февраля 2016, 11:57
В Тюмени будут судить 34-летнего Андрея Колмогорова, который занимал крупные суммы у друзей и знакомых, а назад деньги так и не отдавал. Пять лет мужчина был в розыске, и в прошлом году нашелся он в колонии. Теперь тюменец обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Сюжет
Тюмень

По версии следствия, Колмогоров в период с февраля по декабрь 2009 года брал у знакомых и друзей взаймы деньги якобы на развитие собственной фирмы ООО «Гелиос». Долг он обещал отдать с процентами. Потерпевшие, не подозревая обмана, одалживали приятелю крупные суммы, но обратно их так и не получили. От действий Колмогорова пострадали восемь человек. Общий размер причиненного им ущерба составил более 12,4 млн рублей.

В конце декабря 2009 года аферист скрылся из Тюмени, а в феврале 2010 года по заявлению одного из пострадавших было возбуждено уголовное дело. В апреле того же года Колмогоров был объявлен в розыск. Его нашли в ноябре 2015 года.

«Выяснилось, что Колмогоров в январе 2011 года, находясь в Перми, вступил в организованную преступную группу, которая занималась хищением денежных средств у банков путем получения потребительских кредитов на подставных лиц. Так, при участии Колмогорова у семи банков было похищено в общей сложности свыше 6,5 млн рублей. В июне 2012 года аферист был задержан. В августе 2014 года приговором Свердловского районного суда Перми участникам группировки были назначены различные наказания. Колмогоров, в частности, был осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в 90 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

30 ноября 2015 года мошенник должен был освободиться из исправительной колонии № 38 Березников Пермского края, но в тот же день был задержан. Его доставили в Тюмень и 1 декабря 2015 года по решению суда заключили под стражу.

Прокуратура города направила материалы дела в суд. Аферисту грозит до 10 лет колонии.

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