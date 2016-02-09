Любителей нетрезвой езды не пугает уголовная ответственность

За минувшие выходные дни в Тюменской области от управления транспортными средствами было отстранено более ста водителей. Семеро из них задерживаются в нетрезвом состоянии не в первый раз.
Выявить столь значительное количество нарушителей удалось в ходе профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», которое прошло в Тюмени и окрестностях в ночь в пятницы на субботу. В операции принимали участие более 20 нарядов полка ДПС, проводились массированные проверки водителей. Всего за два часа работы стражам порядка удалось задержать одного нетрезвого водителя, одного лишенного прав и еще одного автомобилиста, вовсе не имевшего водительского удостоверения.
В субботу аналогичное мероприятие спецбатальон провел на улицах Пермякова, Широтной и Менделеева. Результат — трое пьяных, один лишенный и один не имеющий права управления водитель. Схожие мероприятия проведены полицейскими в Омутинском и Тобольском районах.
Несмотря на введение в июле 2015 года уголовной ответственности за систематическую пьяную езду, многие водители не сделали должных выводов. Сотрудники ДПС регулярно задерживают водителей с характерными признаками опьянения, а суды области практически еженедельно выносят новые приговоры.
2 февраля мировым судьей участка № 1 Ленинского округа был вынесен приговор в отношении 38-летнего тюменца Рината А. Как пояснила пресс-служба прокуратуры Тюменской области, подсудимый был задержан за рулем автомобиля в ноябре прошлого года. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя составило 0,97 мг/л. Водительского удостоверения у подсудимого не было — ранее тюменец задерживался в нетрезвом состоянии в феврале 2015 года и был лишен права управлять автомобилем на срок 1 год 10 месяцев. За повторный эпизод нетрезвой езды суд приговорил любителя выпить к штрафу в размере 200 тысяч рублей.
Аналогичное наказание было назначено и другому подсудимому — Алексею П., также задержанному за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. 9 февраля мировой судья участка № 4 Калининского округа приговорил данного водителя к крупному штрафу.
В практике судов имеют место и более строгие наказания, применяемые к «дорожным пьяницам» — в начале февраля мировой судья участка № 1 города Заводоуковска, рассмотрев дело по все той же статье 264.1 УК РФ, приговорил водителя Ивана О. к двум годам колонии строгого режима.
«Такие результаты работы правоохранительных органов, к сожалению, говорят отнюдь не о трезвости и законопослушности тюменских водителей. Тем не менее, автоинспекторы Тюменской области и дальше будут проводить активную работу, нацеленную на сохранение жизней и здоровья участников дорожного движения», — прокомментировали данную ситуацию в пресс-службе ГИБДД.