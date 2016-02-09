Любителей нетрезвой езды не пугает уголовная ответственность

2 февраля мировым судьей участка № 1 Ленинского округа был вынесен приговор в отношении 38-летнего тюменца Рината А. Как пояснила пресс-служба прокуратуры Тюменской области, подсудимый был задержан за рулем автомобиля в ноябре прошлого года. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя составило 0,97 мг/л. Водительского удостоверения у подсудимого не было — ранее тюменец задерживался в нетрезвом состоянии в феврале 2015 года и был лишен права управлять автомобилем на срок 1 год 10 месяцев. За повторный эпизод нетрезвой езды суд приговорил любителя выпить к штрафу в размере 200 тысяч рублей.