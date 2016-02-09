ГИБДД усиливает контроль на стоянках торговых центров Тюмени

Профилактическое мероприятие проводится по инициативе тюменской областной думы. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, речь в первую очередь идет о нарушениях правил стоянки на местах, выделенных для лиц с ограниченными возможностями. Полицейские напоминают, что оставлять автомобили на местах, выделенных для инвалидов, разрешается только при наличии на транспортном средстве соответствующего опознавательного знака.
По мнению стражей порядка, повысить социальную защищенность лиц с ограниченными физическими возможностями и исключить случаи неправомерного использования опознавательных знаков «Инвалид» призваны изменения в ПДД, вступившие в силу с 6 февраля. Теперь у водителя машины с таким знаком обязательно должны иметься соответствующие документы, в противном случае придется заплатить штраф в размере 5000 рублей.
Автоинспекторы призывают водителей областного центра соблюдать права граждан с ограниченными возможностями и не занимать места, выделенные для парковки транспорта инвалидов.