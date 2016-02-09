ГИБДД усиливает контроль на стоянках торговых центров Тюмени

Профилактическое мероприятие проводится по инициативе тюменской областной думы. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, речь в первую очередь идет о нарушениях правил стоянки на местах, выделенных для лиц с ограниченными возможностями. Полицейские напоминают, что оставлять автомобили на местах, выделенных для инвалидов, разрешается только при наличии на транспортном средстве соответствующего опознавательного знака.