Электронный больничный лист в Тюмени пока не появится

Она пояснила, что часть больничных листков, которые находятся у работодателей Тюменской области, получены в лечебных учреждениях других регионов — то есть сотрудники лечились в других регионах. А это значит, что в отдельно взятой области ввести электронный больничный отдельно от других сложно. Нужно выстраивать тонкую работу на федеральном уровне. И работа эта ведется.
«В тех регионах, где пилотные проекты уже есть, сейчас собирают базы данных по выданным листкам — и это пока все. Было бы хорошо связать электронный больничный листок и выплату пособий, но для этого нужно еще отработать весь процесс, чтобы в нем не было больших дыр для контроля», — сказала Снежана Чистякова.
Пока специалисты Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ наблюдают за опытом других регионов. Идеальным вариантом, по словам руководителя структуры, был бы личный кабинет застрахованного человека, который бы в нем обращался в ФСС с просьбой выдать такое-то пособие за определенный период. Фонд, в свою очередь, подтверждал бы информацию о страховом случае в медорганизации и о том, что сотрудник в указанный период не получил заработную плату, у работодателя. Эти данные дали бы основание для соцвыплаты.
В 2014 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что больничные листы в электронном виде появятся по всей стране с 2017 года. Это, по его мнению, упростит процедуру передачи информации, даст экономию ресурсов. Отметим, что сегодня переход на электронные больничные начался в Астрахани, Белгороде, Москве, Новосибирске и других городах.