Электронный больничный лист в Тюмени пока не появится

Пока специалисты Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ наблюдают за опытом других регионов. Идеальным вариантом, по словам руководителя структуры, был бы личный кабинет застрахованного человека, который бы в нем обращался в ФСС с просьбой выдать такое-то пособие за определенный период. Фонд, в свою очередь, подтверждал бы информацию о страховом случае в медорганизации и о том, что сотрудник в указанный период не получил заработную плату, у работодателя. Эти данные дали бы основание для соцвыплаты.