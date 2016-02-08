В доме на Самарцева рухнул в шахту лифт с человеком внутри

«Следственными органами проводится проверка, но уже можно сделать предварительный вывод, что в этом доме произошла аварийная остановка лифта. Причиной стало срабатывание системы безопасности: лифт переехал на точную остановку первого этажа, и включился концевой выключатель по цепи безопасности, при этом лифт дошел до буферов — пружин, смягчающих удар. Причину срабатывания системы безопасности сейчас и должны установить специалисты. В виду вышеизложенного система безопасности сработала в штатном режиме. Модель лифта 2005 года укомплектована двухскоростным двигателем, который регулирует скорость движения от 0 до 1 м/сек. Пассажир спускался с третьего этажа на первый, а значит скорость не могла быть большой. Возможно, потеря равновесия в кабине и произошла из-за того что сработала система безопасности».