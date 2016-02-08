В доме на Самарцева рухнул в шахту лифт с человеком внутри

Инцидент произошел 6 февраля около 14.00. 44-летний мужчина зашел в пассажирский лифт на третьем этаже и нажал на кнопку. Двери кабины закрылись, и после начала движения лифт рухнул вниз вместе с человеком. Мужчина был извлечен из кабины, ему была оказана медицинская помощь.
«Следственными органами проводится проверка по факту травмирования мужчины из-за падения лифта в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В пресс-службе прокуратуры области уточнили, что в больнице мужчине диагностировали закрытый перелом поперечного отростка позвонка. 8 февраля пострадавший пришел в прокуратуру Калининского округа Тюмени и написал заявление, в котором просил провести проверку по факту своего травмирования и привлечь виновных к ответственности.
«Прокуратура округа с привлечением специалистов Северо-Уральского управления Ростехнадзора организовала проверку в управляющей компании ТСЖ „Нефтяник“ и организации, обслуживающей лифт, ООО „ТЛК-Сервис“ на предмет соблюдения законодательства при эксплуатации лифтового оборудования и установления причины происшествия», — отметили в прокуратуре.
В редакцию интернет-портала Nashgorod.ru также поступил комментарий от организации, обслуживающий тот самый лифт в доме на улице Самарцева:
«Следственными органами проводится проверка, но уже можно сделать предварительный вывод, что в этом доме произошла аварийная остановка лифта. Причиной стало срабатывание системы безопасности: лифт переехал на точную остановку первого этажа, и включился концевой выключатель по цепи безопасности, при этом лифт дошел до буферов — пружин, смягчающих удар. Причину срабатывания системы безопасности сейчас и должны установить специалисты. В виду вышеизложенного система безопасности сработала в штатном режиме. Модель лифта 2005 года укомплектована двухскоростным двигателем, который регулирует скорость движения от 0 до 1 м/сек. Пассажир спускался с третьего этажа на первый, а значит скорость не могла быть большой. Возможно, потеря равновесия в кабине и произошла из-за того что сработала система безопасности».