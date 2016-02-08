Тюменцам предлагали пострелять в центре города

Митинг проходил в необычном формате: тюменцам проводили экскурсию по огромному кубу, на гранях которого находилась основная информация о спортивных событиях. После экскурсии все желающие могли попробовать себя в роли биатлониста и выстрелить из импровизированной винтовки по мишеням и в заключение сделать фото в поддержку Чемпионата Европы по биатлону, который пройдет в Тюмени.