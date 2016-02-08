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Тюменцам предлагали пострелять в центре города

8 февраля 2016, 12:28
Выразить поддержку зимним видам спорта в России предлагали тюменцам в эту субботу на площади Единства и Согласия. Жители города фотографировались с табличкой, участвовали в экскурсии по кубу и стреляли по мишеням из импровизированной винтовки. Выразили поддержку Чемпионату Европы по биатлону более ста человек.
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Тюмень

Выразить поддержку зимним видам спорта в России предлагали тюменцам в эту субботу на площади Единства и Согласия. Жители города фотографировались с табличкой, участвовали в экскурсии по кубу и стреляли по мишеням из импровизированной винтовки. Выразили поддержку Чемпионату Европы по биатлону более ста человек.

Акцию провели активисты «Молодой гвардии «Единой России». Они предлагали жителям Тюмени узнать о спортивных событиях, которые проходили в регионе в течение года, а также о спортивно-патриотической деятельности в рамках организации, сообщает пресс-служба молодежной организации.

Митинг проходил в необычном формате: тюменцам проводили экскурсию по огромному кубу, на гранях которого находилась основная информация о спортивных событиях. После экскурсии все желающие могли попробовать себя в роли биатлониста и выстрелить из импровизированной винтовки по мишеням и в заключение сделать фото в поддержку Чемпионата Европы по биатлону, который пройдет в Тюмени.

«Все больше тюменцев проявляют интерес к зимним видам спорта. И то, что в этом году в Тюмени пройдет Чемпионат Европы по биатлону, только подтверждает это. Более ста человек выразили поддержку чемпионату вместе с нами в эту субботу»,- прокомментировал руководитель ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Роман Рзаев.

#Новости#Тюмень#Молодая Гвардия#Акция#Ирина#Спорт
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