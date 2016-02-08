Работая в банке, тюменка оформляла кредиты по чужим паспортам

В Центральном районном суде Тюмени осуждена бывшая сотрудница банка, которая оформляла кредиты по чужим паспортам. Ущерб, который причинила 28-летняя Анна П. родной кредитной организации, исчисляется в сотнях тысяч рублей. Тюменка признана виновной в мошенничестве и приговорена судом к условному сроку.
Первое преступление Анна П. совершила в июне 2014 года, когда временно исполняла обязанности руководителя кредитно-кассового офиса «Серебряковский» банка «Ренессанс Кредит». В обязанности девушки входило общее управление деятельностью офиса и контроль над выполнением сотрудниками должностных обязанностей.
«Зная, что проверку сведений заемщика ведет компьютерная программа банка, что выдача денег по кредиту возможна без предъявления паспорта, а банковская карта активизируется по звонку, девушка осознала, что можно получить деньги от имени вымышленного клиента», — рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда.
Анна П. отсканировала свой паспорт и с помощью графических редакторов на компьютере изменила цифру в номере документа и одну букву в фамилии. Обманув коллегу по работе, работница получила доступ к компьютерной программе банка и загрузила туда получившуюся страницу документа несуществующей женщины для подтверждения личности заемщика. В итоге организация одобрила кредит в 50 тысяч рублей. Их мошенница перевела на счет новой банковской карты, которую позднее активировала, представившись по телефону той самой вымышленной клиенткой банка.
Если бы девушка успокоилась на этом, то, даже если бы ее разоблачили, отделалась бы наказанием в виде исправительных работ. Однако тем же летом она вместе с неустановленным сообщником оформила ряд кредитов по копиям чужих паспортов.
Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru помощник прокурора Центрального округа Тюмени Татьяна Есюнина, люди, на которых аферисты оформляли кредиты, не знали ни Анну П., ни о том, что кто-то использует их документы в своих целях. Копии документов сотруднице банка предоставлял сообщник. По словам гособвинителя, в целом ущерб, причиненный банку «Ренесанс Кредит» составил более 560 тысяч рублей.
Татьяна Есюнина просила назначить ранее не судимой Анне П., у которой, к тому же, есть маленький ребенок, 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Суд согласился с тем, что исправление тюменки возможно и без изоляции от общества.
Признав Анну П. в мошенничестве, судья приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.
Девушка, которая провела несколько месяцев под стражей, была освобождена в зале суда под подписку о невыезде.
Адвокат Анны П. сказал журналистам, что он и его клиентка считают решение суда справедливым, однако отметил, что точка в истории еще не поставлена. По мнению Анны и юриста, человек, которого во время приговора называли «неустановленным лицом», должен быть наказан, и осужденная тюменка намерена этому способствовать.