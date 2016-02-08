Работая в банке, тюменка оформляла кредиты по чужим паспортам

Адвокат Анны П. сказал журналистам, что он и его клиентка считают решение суда справедливым, однако отметил, что точка в истории еще не поставлена. По мнению Анны и юриста, человек, которого во время приговора называли «неустановленным лицом», должен быть наказан, и осужденная тюменка намерена этому способствовать.