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Назначен директор департамента образования Тюмени

8 февраля 2016, 15:46
Тюменский городской департамент образования возглавил Вячеслав Воронцов. Соответствующее распоряжение подписали в администрации города.
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Тюмень

Напомним, прежний глава департамента Андрей Степанов в сентябре 2015 года был назначен уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области. С момента создания службы в 2009 году этот пост занимала Галина Калюжная. Обязанности директора департамента образования администрации Тюмени исполняла Любовь Гнусарева, ранее занимавшая пост первого заместителя руководителя.

Общий стаж Вячеслава Воронцова в системе образования 17 лет. До недавнего времени он занимал должность первого заместителя директора департамента образования и науки Тюменской области, начальника областного управления профессионального образования. Окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию, кандидат технических наук, доцент. В 2015 году получил диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление» НОУ Московская школа управления «Сколково», сообщает пресс-служба городской администрации.

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