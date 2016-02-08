Назначен директор департамента образования Тюмени

Напомним, прежний глава департамента Андрей Степанов в сентябре 2015 года был назначен уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области. С момента создания службы в 2009 году этот пост занимала Галина Калюжная. Обязанности директора департамента образования администрации Тюмени исполняла Любовь Гнусарева, ранее занимавшая пост первого заместителя руководителя.
Общий стаж Вячеслава Воронцова в системе образования 17 лет. До недавнего времени он занимал должность первого заместителя директора департамента образования и науки Тюменской области, начальника областного управления профессионального образования. Окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию, кандидат технических наук, доцент. В 2015 году получил диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление» НОУ Московская школа управления «Сколково», сообщает пресс-служба городской администрации.