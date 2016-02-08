На детской площадке возле школы № 65 повесился мужчина

«На теле мужчины не обнаружено телесных повреждений, кроме следов на шее. В кармане одежды погибшего найдена предсмертная записка, в которой он просит никого не винить. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством», — отметили в следственном управлении.