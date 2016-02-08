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На детской площадке возле школы № 65 повесился мужчина

8 февраля 2016, 13:31
На детской площадке возле школы № 65, которая находится в районе МЖК в Тюмени, нашли повешенного 55-летнего мужчину. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и готовится передать собранные материалы следователям.
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Тюмень

Тело 55-летнего безработного тюменца было обнаружено на детской площадке неподалеку от школы № 65, расположенной на улице Широтной, 6 февраля около 6 утра. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 1.

«По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. В настоящее время полицией выясняются обстоятельства произошедшего. Материалы проверки будут переданы в Следственное управление СК РФ по Тюменской области», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

В Следственном управлении корреспонденту Nashgorod.ru сообщили, что по данному факту уже начата проверка.

«На теле мужчины не обнаружено телесных повреждений, кроме следов на шее. В кармане одежды погибшего найдена предсмертная записка, в которой он просит никого не винить. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством», — отметили в следственном управлении.

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