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Медведев предложил продлить программу «Ипотека с господдержкой»

8 февраля 2016, 13:59
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая 6 февраля на съезде «Единой России», предложил продлить программу субсидирования ставок по ипотеке. Он подчеркнул, что это «немалые затраты для государственного бюджета». Тем не менее, по словам премьера, многие обращаются в партию с просьбой сохранить доступную ипотеку, и он лично поддерживает такую инициативу

, сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, программа «Ипотека с государственной поддержкой» стартовала в 2015 году. Она представляет собой один из видов социального ипотечного кредитования на приобретение квартир в строящемся жилье, в котором часть расходов по выплате процентов государство берет на себя.

В январе замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что «ипотека с господдержкой» рассчитана на период с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 года. И на этом она завершится. На цели из бюджета было выделено 20 миллиардов рублей.

Согласно условиям, ипотеку по льготной ставке в 12 процентов можно получить на покупку жилья на первичном рынке. Максимальный размер займа — до 3 млн руб.(на территории Тюменской области), а в Москве и Санкте-Петербурге — до 8 млн. Первоначальный взнос — до 20% от стоимости жилья, при этом в качестве первоначального взноса использовать жилищные сертификаты, средства материнского капитала, субсидии от организаций.

#Новости#Господдержка#Ипотека#Недвижимость#Женя#Общество
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