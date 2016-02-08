Медведев предложил продлить программу «Ипотека с господдержкой»

, сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.
Напомним, программа «Ипотека с государственной поддержкой» стартовала в 2015 году. Она представляет собой один из видов социального ипотечного кредитования на приобретение квартир в строящемся жилье, в котором часть расходов по выплате процентов государство берет на себя.
В январе замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что «ипотека с господдержкой» рассчитана на период с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 года. И на этом она завершится. На цели из бюджета было выделено 20 миллиардов рублей.
Согласно условиям, ипотеку по льготной ставке в 12 процентов можно получить на покупку жилья на первичном рынке. Максимальный размер займа — до 3 млн руб.(на территории Тюменской области), а в Москве и Санкте-Петербурге — до 8 млн. Первоначальный взнос — до 20% от стоимости жилья, при этом в качестве первоначального взноса использовать жилищные сертификаты, средства материнского капитала, субсидии от организаций.