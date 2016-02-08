Медведев предложил продлить программу «Ипотека с господдержкой»

Согласно условиям, ипотеку по льготной ставке в 12 процентов можно получить на покупку жилья на первичном рынке. Максимальный размер займа — до 3 млн руб.(на территории Тюменской области), а в Москве и Санкте-Петербурге — до 8 млн. Первоначальный взнос — до 20% от стоимости жилья, при этом в качестве первоначального взноса использовать жилищные сертификаты, средства материнского капитала, субсидии от организаций.