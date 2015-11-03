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Тюменцы ожидают зарплат не ниже, чем в 2013 году

3 ноября 2015, 12:16
Жители крупнейших городов Уральского федерального округа не готовы понижать свои зарплатные ожидания. В Тюмени уровень зарплат, как и в 2013 году, составил 30 тысяч рублей в месяц. К таким выводам пришли специалисты службы исследований портала по поиску работы HeadHunter, проанализировав вакансии и резюме в УрФО.

Исследование проводилось Службой исследований HeadHunter 26–30 октября 2015 года с использованием 95 919 резюме жителей проживающих на территории Екатеринбурга, 5304 — Кургана, 38 260 — Тюмени, 46 608 — Челябинска, 16 064 — Сургута и 688 — Салехарда.

Почти во всех крупных городах УрФО уровень ожидаемых зарплат не изменился. Большей суммы по сравнению с докризисными временами ожидают лишь в двух городах — Екатеринбурге и Салехарде. Если два года назад в столице Урала просили 30 тысяч рублей в месяц, то теперь рассчитывают на 35. В Салехарде, соответственно, соискатели просят 50 тысяч, вместо 45-ти, как это было два года назад. Впрочем, на те же самые 50 тысяч наемные работники рассчитывали и в 2014 году.

Вместе с тем, ожидания соискателей в Тюмени практически совпадают с тем, что им могут предложить работодатели. «Так, в 2014 году соискатели в среднем ожидали зарплату в 30 000 столько же был готов предложить и работодатель, на текущий момент компании готовы предложить немного больше, чем ожидают кандидаты — до 33 000», — прокомментировала руководитель пресс-служба HeadHunter Урал Мария Заботина.

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