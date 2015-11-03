Тюменцы ожидают зарплат не ниже, чем в 2013 году

Почти во всех крупных городах УрФО уровень ожидаемых зарплат не изменился. Большей суммы по сравнению с докризисными временами ожидают лишь в двух городах — Екатеринбурге и Салехарде. Если два года назад в столице Урала просили 30 тысяч рублей в месяц, то теперь рассчитывают на 35. В Салехарде, соответственно, соискатели просят 50 тысяч, вместо 45-ти, как это было два года назад. Впрочем, на те же самые 50 тысяч наемные работники рассчитывали и в 2014 году.