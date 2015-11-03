Тюменцы на набережной будут обливаться ледяной водой

Изначально акция планировалась в праздничный день, 4 ноября. В этот день моржи традиционно проводят показательные заплывы по Туре. Однако его пришлось отложить, из-за того что на набережной запланированы другие мероприятия и ожидается большая активность, пояснил президент Тюменской федерации зимнего плавания Дмитрий Драгожилов.
Собрать организаторы акции планируют не менее 200 человек. Впрочем, по словам Дмитрия Драгожилова показательных рекордов по массовым обливаниям ставить не планируется, как это было, к примеру, в прошлом году на стадионе «Партиком». Тогда организаторы из Фонда поддержки спорта пытались побить рекорд Нью-Йорка в массовом флешмобе Ice Bucket Challenge.
«Для нас это мероприятие — показательный инструмент, чтобы продемонстрировать всем желающим, с чего начать закаливание, — пояснил Дмитрий Драгожилов. — Лучший способ — выйти в холодную погоду и вылить на себя ведро ледяной воды. То есть таким образом мы планируем вовлечь в закаливание больше людей».
Разумеется, в мероприятии примут участие и любители зимнего плавания из тюменских клубов закаливания. Одновременно с массовыми обливаниями профессиональные зимние пловцы на противоположном берегу устроят показательные заплывы на различные дистанции, в том числе с гирями на поясе.
Для остальных участников предусмотрена теплая палатка для переодеваний, а для тех, кто желает приобщиться к закаливанию, будет работать баня. Все, что нужно для участия, захватить с собой шлепанцы и полотенце. Начало мероприятия — в 13.00.