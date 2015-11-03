Тюменцы на набережной будут обливаться ледяной водой

Собрать организаторы акции планируют не менее 200 человек. Впрочем, по словам Дмитрия Драгожилова показательных рекордов по массовым обливаниям ставить не планируется, как это было, к примеру, в прошлом году на стадионе «Партиком». Тогда организаторы из Фонда поддержки спорта пытались побить рекорд Нью-Йорка в массовом флешмобе Ice Bucket Challenge.