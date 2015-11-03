Сотрудников Борковского детдома наказали за сбежавших воспитанников

Напомним, вечером 24 сентября Борковский детский дом покинули две его воспитанницы. Они отпросились у воспитателя погулять, а сами на попутных машинах уехали в Тобольск, чтобы встретиться с друзьями. У 16-летней девушки там был парень. Детский дом обратился в полицию. Вечером 28 сентября беглянок нашли. Директор детдома привезла их обратно в учреждение. В СМИ тогда появилась информация, что причиной ухода воспитанниц стало грубое отношение со стороны руководства заведения. По данному инциденту следователями и сотрудниками прокуратуры проводились проверки.
«Фактов совершения в отношении девочек противоправных действий не установлено ни в детском учреждении, ни в Тобольске. Также не подтвердилась информация о неполной выплате беглянкам денежных средств, заработанных ими летом в „Отрядах главы Борковского муниципального образования“. Чтобы деньги не были истрачены на табак и алкоголь, деньги девочек лежат в сейфе и находятся у администрации детского дома, которая является их законным представителем. Необходимые суммы по просьбам воспитанниц выдаются директором. В целях разъяснения детям их прав запланировано приглашение адвоката — выпускника Борковского детского дома», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
На днях Тюменский межрайонный следственный отдел по итогам проверки отказал в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.
Между тем, прокуратура по результатам своей проверки пришла к выводу, что в детдоме не велась на должном уровне профилактическая работа с воспитанниками по предупреждению самовольных уходов. Если в 2014 году было зафиксировано четыре случая самовольного покидания учреждения, то в 2015 году — десять, из них семь уходов приходятся на тех двух воспитанниц, которые в сентябре сбежали в Тобольск.
В связи с этим прокурор Тюменского района в адрес руководителя управления образования администрации Тюменского района внес представление об устранении нарушений закона и наказании виновных лиц. По результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены пять человек — директор Борковского детского дома, три воспитателя и социальный педагог. Работник районного отдела образования до 30 ноября будет еженедельно посещать детский дом для проверки условий жизнедеятельности воспитанников, психологического климата в учреждении, а после указанной даты — два раза в месяц.