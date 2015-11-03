Сотрудников Борковского детдома наказали за сбежавших воспитанников

Между тем, прокуратура по результатам своей проверки пришла к выводу, что в детдоме не велась на должном уровне профилактическая работа с воспитанниками по предупреждению самовольных уходов. Если в 2014 году было зафиксировано четыре случая самовольного покидания учреждения, то в 2015 году — десять, из них семь уходов приходятся на тех двух воспитанниц, которые в сентябре сбежали в Тобольск.