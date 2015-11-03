Половина россиян верит приметам, а также в предсказания и порчу

Как показал опрос ВЦИОМ, более половины опрошенных россиян — 55% — считают, что возможно предсказывать будущее. 38% жителей страны в это не верят. В 1990 году доли верящих и неверящих составляли, соответственно, 43% и 21%. Также со времен перестройки больше стало тех, кто полагает, что некоторые люди имеют колдовские силы и способны наводить порчу — с 37% в 1990 году до 48% в 2015 году. В колдунов склонны верить женщины и жители малых городов. Возросла и доля скептически настроенных россиян — с 33% до 44%. А вот тех, кто не определился со своим мнением, стало почти в четыре раза меньше.
Приметам как 25 лет назад, так и сегодня, верит половина россиян, при этом женщины в два раза чаще, чем мужчины обращают внимание на черных кошек, разбитые зеркала и просыпанную соль. Одновременно стало заметно больше тех, кто не воспринимает приметы их всерьез — с 26% до 42%. Вера граждан в астрологические прогнозы осталась на уровне начала «нулевых» (33% в 2000 году и 31% в 2015 году).
«В целом можно отметить, что в наши дни вера в сверхъестественное большинству россиян скорее чужда. Многие паранормальные явления сегодня кажутся куда менее реальными, чем в начале 90-х. Сильно пошатнулось доверие к „народным целителям“: с 1990 по 2015 годы доли тех, кто верит в возможность излечения болезней гипнозом или биополем сократились, соответственно, с 63% до 41% и с 49% до 35%. Те, кто мог видеть трансляции „лечебных“ сеансов по телевизору, склонны больше верить в реальность подобных явлений, чем нынешние молодые люди», — отмечается на официальном сайте ВЦИОМ.
Возможность передачи мыслей на расстоянии 25 лет назад не вызывала сомнений у 41%, сегодня — у 28%. В телекинез в начале 90-х верили 24%, сегодня — 19%. Наконец, наибольшее недоверие вызывают спиритические сеансы: общение с душами умерших сегодня считают возможным только 16% опрошенных.
Отметим, что опрос ВЦИОМ проводился 17–18 октября. Было опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России.