Половина россиян верит приметам, а также в предсказания и порчу

Как показал опрос ВЦИОМ, более половины опрошенных россиян — 55% — считают, что возможно предсказывать будущее. 38% жителей страны в это не верят. В 1990 году доли верящих и неверящих составляли, соответственно, 43% и 21%. Также со времен перестройки больше стало тех, кто полагает, что некоторые люди имеют колдовские силы и способны наводить порчу — с 37% в 1990 году до 48% в 2015 году. В колдунов склонны верить женщины и жители малых городов. Возросла и доля скептически настроенных россиян — с 33% до 44%. А вот тех, кто не определился со своим мнением, стало почти в четыре раза меньше.