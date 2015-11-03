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От гриппа привились уже более 500 тысяч жителей области

3 ноября 2015, 13:30
За прошедшую неделю в Тюменской области зарегистрировано более 10 тысяч случаев заболеваний ОРВИ. По данным мониторинга, вирусы гриппа не циркулируют, прививочная кампания против гриппа продолжается.
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Тюмень

Управление Роспотребнадзора напоминает, что единственным эффективным и безопасным методом специфической профилактики является вакцинация. В эпидсезон заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимо привить против гриппа не менее 35 процентов населения.

За счет федерального бюджета в область поставлено 350 тысяч доз вакцины против гриппа для взрослых и 175 тысяч доз -для детей. На 2 ноября по области привито 539 701 человек, из них 175 тысяч детей.

В период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется соблюдать меры неспецифической профилактики. Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей (в закрытых помещениях) и общественном транспорте. Пользуйтесь маской в местах скопления людей. Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют. Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта. Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

#Новости#Грипп#Тюмень#Прививки#Медицина#Коля#Общество
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