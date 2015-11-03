От гриппа привились уже более 500 тысяч жителей области

Управление Роспотребнадзора напоминает, что единственным эффективным и безопасным методом специфической профилактики является вакцинация. В эпидсезон заболеваемости гриппом и ОРВИ необходимо привить против гриппа не менее 35 процентов населения.
За счет федерального бюджета в область поставлено 350 тысяч доз вакцины против гриппа для взрослых и 175 тысяч доз -для детей. На 2 ноября по области привито 539 701 человек, из них 175 тысяч детей.
В период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется соблюдать меры неспецифической профилактики. Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей (в закрытых помещениях) и общественном транспорте. Пользуйтесь маской в местах скопления людей. Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют. Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта. Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.