От гриппа привились уже более 500 тысяч жителей области

В период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется соблюдать меры неспецифической профилактики. Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей (в закрытых помещениях) и общественном транспорте. Пользуйтесь маской в местах скопления людей. Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют. Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта. Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.