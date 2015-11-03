Фирма по установке окон меняет названия, но заказы все равно не выполняет

В управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступают жалобы потребителей на эту фирму. Сотрудники компании выезжают на дом к потребителям для проведения замеров, но при этом стремятся сразу заключить договор об оказании услуг и получить аванс. А в ряде случаев они настаивали на оформлении займа у фирмы.