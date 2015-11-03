Фирма по установке окон меняет названия, но заказы все равно не выполняет

«Домоцентр», «Пенсионер», «СтройЭнерго», «Сибирь» — под этими названиями по сообщению областного Роспотребнадзора в Тюмени работает одна фирма по установке окон, дверей, натяжных потолков, шкафов-купе. В рекламных объявлениях компания указывает одни и те же номера телефонов: 60-90-63, 60-94-44, 60-90-27. Располагается организация по адресу: Республики, 61, офис № 1006.
В управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступают жалобы потребителей на эту фирму. Сотрудники компании выезжают на дом к потребителям для проведения замеров, но при этом стремятся сразу заключить договор об оказании услуг и получить аванс. А в ряде случаев они настаивали на оформлении займа у фирмы.
Также организация ссылается на то, что проводит областную программу для пенсионеров по оказанию услуг по низким ценам. При этом сотрудники стараются получить от пенсионеров информацию личного характера, не требующуюся для заключения договора об оказании заявленных услуг — место фактического проживания, документы на владение жильем и даже фотографии пенсионеров.
В последствие оказание услуг фирма откладывает на сроки до нескольких месяцев. В случаях, когда потребители проявляют настойчивость — требуют выполнения услуг или расторжения договора, сотрудники фирмы отвечают хамством и психологическим давлением, вплоть до угроз, что подадут в суд на потребителя за клевету. Координаты руководства фирмы, конечно, не сообщают.
Роспотребнадзор просит тюменцев обратить внимание на данные обстоятельства при выборе компании — исполнителя услуг. Не подписывайте договор, предварительно подробно с ним не ознакомившись и не убедившись в добросовестности исполнителя.