Более 200 безработных тюменцев открыли свое дело

Государственная услуга по содействию самозанятости предоставляется гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Единовременная финансовая помощь оказывается при соответствующей государственной регистрации в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, и на подготовку документов для регистрации, информирует департамент труда и занятости населения Тюменской области.