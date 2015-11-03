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Более 200 безработных тюменцев открыли свое дело

3 ноября 2015, 08:40
В 2015 году при содействии органов службы занятости населения Тюменской области уже 201 гражданин открыл собственное дело, из них 4 человека возглавили крестьянские (фермерские) хозяйства.

Наиболее востребованными видами деятельности оказались: торговля, деятельность ресторанов и кафе, строительство, ремонт и обслуживание автомобилей, предоставление парикмахерских и салонов красоты, ремонт бытовых изделий, сельское хозяйство.

Государственная услуга по содействию самозанятости предоставляется гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Единовременная финансовая помощь оказывается при соответствующей государственной регистрации в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, и на подготовку документов для регистрации, информирует департамент труда и занятости населения Тюменской области.

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