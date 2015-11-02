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В Тюмени подожгли автомобиль адвоката, защищающего Захара Ковригина

2 ноября 2015, 15:13
На улице Н. Федорова в Тюмени горел автомобиль Subaru Impreza, принадлежащий Елене Дубровской — адвокату Захара Ковригина, которого обвиняют в жестоком убийстве матери троих детей.
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Тюмень

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Тюменской области, информация о пожаре в автомобиле Subaru на улице Федорова поступило 1 ноября в 14.45. Через 10 минут на место прибыли пожарные подразделения. Автомобиль сильно пострадал от огня. «Причина пожара и ущерб устанавливаются», — отметили в МЧС.

Как выяснилось, обгоревший автомобиль принадлежит Елене Дубровской — адвокату Захара Ковригина, которого обвиняют в жестоком убийстве матери троих детей Нуне Саргсян. Сама Дубровская рассказала порталу Znak.com, у нее нет сомнений в том, что это именно поджог: за углом найдена бутылка из-под смеси для розжига, к ней вели следы, оставленные злоумышленником. Владелица автомобиля подала заявление в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области корреспонденту Nashgorod.ru рассказали, что по факту пожара в автомобиле на улице Федорова в настоящее время проводится проверка. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что Елена Дубровская выступает в качестве защитника в резонансном уголовном деле, возбужденном по факту жестокого убийства 26-летней Нуне Саргсян. В совершении преступления обвинили разносчика пиццы Захара Ковригина, однако коллегия присяжных заседателей сделала вывод о невиновности молодого человека. В июле Верховный Суд РФ отменил оправдательный приговор Захару, и уголовное дело было направлено на новое рассмотрение в Тюменский областной суд. Решение по нему будет принимать другая группа присяжных, назначен новый судья.

#Новости#Поджог#Тюмень#Таня#Происшествия
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