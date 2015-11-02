В Тюмени подожгли автомобиль адвоката, защищающего Захара Ковригина

Как выяснилось, обгоревший автомобиль принадлежит Елене Дубровской — адвокату Захара Ковригина, которого обвиняют в жестоком убийстве матери троих детей Нуне Саргсян. Сама Дубровская рассказала порталу Znak.com, у нее нет сомнений в том, что это именно поджог: за углом найдена бутылка из-под смеси для розжига, к ней вели следы, оставленные злоумышленником. Владелица автомобиля подала заявление в полицию.