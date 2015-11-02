В Тюмени ищут Daewoo Nexia, насмерть сбившую женщину

31 октября в 18 часов 45 минут на 16-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский автомобилем Daewoo сбита 65-летняя женщина, она погибла. Водитель на автомобиле скрылся с места ДТП. Предположительно, женщину сбил автомобиль Daewoo Nexia в старом кузове. У машины повреждены правая блок-фара, капот, переднее лобовое стекло.