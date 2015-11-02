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В Тюмени ищут Daewoo Nexia, насмерть сбившую женщину

2 ноября 2015, 15:31
Под колесами Daewoo Nexia на 16-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский погибла женщина. ГИБДД просит откликнуться очевидцев дорожной трагедии либо людей, знающих о местонахождении автомобиля.

31 октября в 18 часов 45 минут на 16-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский автомобилем Daewoo сбита 65-летняя женщина, она погибла. Водитель на автомобиле скрылся с места ДТП. Предположительно, женщину сбил автомобиль Daewoo Nexia в старом кузове. У машины повреждены правая блок-фара, капот, переднее лобовое стекло.

Чтобы найти скрывшийся автомобиль и его водителя автоинспекторы делают выборки с камер видеонаблюдения, базы данных регистрации автомобилей. Проверяются близлежащие населенные пункты, съезды в лесные массивы, садовые товарищества и дачные общества.

Распоряжением начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области Г. Лоточкина создана рабочая группа по розыску водителя, скрывшегося с места ДТП.

Очевидцев наезда на женщину, а также людей, знающих местонахождение автомобиля, просьба сообщить в ГИБДД по тел. 79-46-10, 79-45-80, 29-12-10, 30-02-02, либо отправить информация на email: [email protected]

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