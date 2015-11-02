nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В «Пионере» стартуют тренировки по фитнес-джампингу

2 ноября 2015, 14:02
Всех любителей здорового образа жизни Дворец творчества и спорта «Пионер» приглашает на тренировки по фитнес-джампингу.

Джампинг — это сравнительно новое направление фитнес-индустрии, которое сочетает в себе кардио и силовые нагрузки на батуте со специальной опорой. Тренировки способствуют эффективному сжиганию калорий, хорошей физической форме и прекрасному настроению. Записаться на занятия и провести время с пользой для здоровья может любой желающий в возрасте от 14 лет, не имеющий медицинских противопоказаний, сообщает пресс-служба Дворца «Пионер».

Тренировки будут проходить в Центре искусств и культуры Дворца «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46, зал 25) по вторникам и четвергам с 12.00 до 14.00, по воскресеньям с 11.00 до 13.00. Занятия проводятся сертифицированным тренером на специализированном оборудовании.

#Новости#Дворец искусств Пионер#Фитнес#Алексей#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25