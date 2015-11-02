В «Пионере» стартуют тренировки по фитнес-джампингу

Джампинг — это сравнительно новое направление фитнес-индустрии, которое сочетает в себе кардио и силовые нагрузки на батуте со специальной опорой. Тренировки способствуют эффективному сжиганию калорий, хорошей физической форме и прекрасному настроению. Записаться на занятия и провести время с пользой для здоровья может любой желающий в возрасте от 14 лет, не имеющий медицинских противопоказаний, сообщает пресс-служба Дворца «Пионер».